Požiare v Austrálii neutíchajú: Vyžiadali si už dve obete, nezvestných je najmenej 7 ľudí

Za vypuknutím rozsiahlych požiarov je dlhotrvajúce sucho, silný vietor, nízka vlhkosť vzduchu a vysoké teploty. Lesné, respektíve stepné požiare sú v Austrálii bežným javom, avšak krajina sa pripravuje na rušnú sezónu požiarov s rekordnými teplotami predpovedanými pre letné mesiace.

V Austrálii sú ročné obdobia v opačnom čase ako na severnej pologuli - leto trvá od decembra do februára; od marca do mája je jeseň; od júna do augusta je zima a od septembra do novembra je jar.