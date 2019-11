Lajčák na Ukrajine navštívil opravený most v Stanyci Luhanskej

STANYCIA LUHANSKA - Minister zahraničných vecí SR Miroslav Lajčák, úradujúci predseda Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), navštívil v piatok opravený most v meste Stanycia Luhanska v Luhanskej oblasti na Ukrajine.

"Ide o jediný priechod cez kontaktnú líniu v Luhanskej oblasti, pričom k jeho oprave došlo aj vďaka úsiliu SR v rámci predsedníctva OBSE," vysvetlilo ešte pred jeho návštevou Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR. "Nachádzame sa na miestne, ktoré má pre nás obrovskú symboliku, aj pre slovenské predsedníctvo v OBSE," uviedol na mieste pre novinárov minister Lajčák.

"Pretože tu som vlastne absolvoval svoju úplne prvú návštevu v januári. Chceli sme vidieť toto jediné miesto v Luhanskej oblasti, kde ľudia majú možnosť prejsť líniu kontaktu - a vlastne musia to robiť z mnohých dôvodov. A vtedy to na nás zanechalo veľmi depresívny pocit, pretože ten most bol zbombardovaný," uviedol šéf slovenskej diplomacie.

Poznamenal, že viac ako 10.000 ľudí denne muselo prechádzať po dočasnom drevenom schodišti, pričom väčšinou išlo o starších ľudí, mnohí boli na vozíku, o palici. "Bolo vidieť na tých ľuďoch obrovskú rezignáciu. Oni sa už ani nedokázali rozčuľovať. My sme odvtedy ako slovenské predsedníctvo naozaj urobili všetko, čo bolo v našich silách, aby sme prispeli k rekonštrukcii toho mosta," povedal minister Lajčák.

"Zároveň sa snažíme urobiť aj niečo konkrétne v našej národnej kapacite. S pomocou slovenskej vlády a našej rozvojovej pomoci tu vzniklo toto lekárske zariadenie," pokračoval šéf slovenskej diplomacie. "Dnes som naozaj veľmi rád, že som mohol odovzdať certifikát potvrdzujúci to, že sme z prostriedkov rozvojovej pomoci darovali tri plne vybavené sanitky, ktoré sú už na ceste sem a ktoré budú pomáhať, aby sa tá starostlivosť skvalitnila. Lekári mi s dojatím ďakovali, pretože hovorili, že keď začínali, bola to naozaj kamenná doba. Teraz majú aspoň normálne podmienky - predovšetkým vďaka Slovenskej republike," dodal minister zahraničných vecí SR.