Slovensko má nový generálny konzulát: Pellegrini a Lajčák ho slávnostne otvorili

NEW YORK - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák v utorok spoločne s predsedom vlády Petrom Pellegrinim symbolicky pokrstili novú budovu slovenského generálneho konzulátu v New Yorku. Agentúru SITA o tom informoval tlačový odbor rezortu diplomacie. Budova v najväčšom meste USA je vo vlastníctve štátu.

„Som hrdý, že na budove slovenského generálneho konzulátu na Manhattane tak konečne zaveje slovenská štátna vlajka. Verím, že sa tieto nové priestory stanú dôstojným centrom pre komunitu Slovákov pôsobiacich v New Yorku a v jeho širšom okolí. Naši občania a krajania sa budú môcť obracať na nás s dôverou či už pri riešení svojich konzulárnych problémov alebo pri hľadaní podpory pre projekty zamerané na prezentáciu Slovenska v zahraničí,“ uviedol Lajčák.

Šéfa slovenskej diplomacie spolu s predsedom vlády prijal aj generálny tajomník OSN António Guterres. Rokovania boli dominantne zamerané na otázky súvisiace s klimatickou zmenou, na implementáciu Agendy 2030 k udržateľnému rozvoju, ako aj na aktuálny vývoj v Európe. Slovenský premiér v súvislosti s výsledkami Klimatického summitu informoval o záväzku slovenskej vlády zastaviť výrobu elektrickej energie z uhlia do roku 2023 a do roku 2027 zastaviť aj jeho ťažbu. Zároveň uviedol, že Slovensko sa prihlásilo ku klimatickej neutralite do roku 2050 a do roku 2030 chce vyčleniť ďalších 2,5 miliardy eur na investície do boja s klimatickou zmenou.

Lajčák v utorok taktiež ako zástupca predsedníckej krajiny Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) podpísal s generálnym tajomníkom OSN rámcovú dohodu o spolupráci medzi oboma organizáciami, ktorá nahradí súčasne platnú dohodu z roku 1993. Podľa Lajčáka podpísanie rámcovej dohody posilní postavenie medzinárodných organizácií pri riešení krízových otázok vo svete. V New Yorku rokoval aj s námestníčkou generálneho tajomníka OSN pre politické otázky a budovanie mieru Rosemary DiCarloovou, ktorú informoval o aktuálnom vývoji v OBSE s osobitným dôrazom na Ukrajinu.

Šéf slovenskej diplomacie sa taktiež stretol so Slovákmi, ktorí pracujú v štruktúrach OSN, pričom ocenil ich prínos k budovaniu pozitívneho obrazu Slovenska v zahraničí ako aj k posilňovaniu úlohy multilateralizmu v rámci medzinárodných vzťahov.