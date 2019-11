Trojica beštiálne zavraždila chlapca (†14): Polícia ignorovala dôkazy, mrazivé zistenie po 36 rokoch

Ranson Watkis, Andrew Stewart a Alfred Chestnut. To sú mená mužov, ktorí si odsedeli dlhé roky v chládku, no neprávom. Aj napriek tomu, že by ste možno čakali, že pred novinármi sa budú tváriť poriadne namosúrene, veď majú dôvod, nestalo sa tak. Zatiaľ čo ich rodinní príslušníci netajili dojatie a poplakali si priamo pred kamerami, oni preukázali poriadnu dávku pokory. Slobodu si chcú užívať plnými dúškami.

Spoza mreží sa pri tom dostali najmä vďaka Chestnutovi. Ten sa nevzdával, bojoval za to, aby ich prípad znovu otvorili. Po tom, ako v televízii zazrel štátnu zástupkyňu Marilyn Mosby, ktorá sa venuje odhaľovaniu justičných omylov, rozhodol sa jej napísať list. Oplatilo sa. O prípade informoval Washington Post.

Muži, ktorí o slobode doteraz iba snívali, sa zatiaľ nevyjadrili, či budú požadovať finančné odškodnenie. Lobovať za nich plánuje už spomínaná Mosby.

