Dvojnásobný otec (†36) sa obesil: FOTO Exmanželka ho pred Vianocami hlboko ranila

Mladého otca dlhšiu dobu sužovali psychické problémy. Ako si myslí jeho partnerka Stephanie Claytonová, jeho trápenie sa zintenzívnilo vlani na Vianoce, keď mu bývalá manželka zabránila vídať svoje deti. „To bol dôvod číslo jeden, prečo sa cítil tak, ako sa cítil,“ povedala Claytonová.

Mužova rodina hádže vinu na tamojší zdravotný systém. Verí, že ak by mu bola poskytnutá adekvátna zdravotná pomoc, keď vlani v októbri skončil v nemocnici, no psychiatrické oddelenie bolo plné, tak musel odísť, dnes by možno ešte žil.

Bullov brat Chris tvrdí, že exmanželka bojovala proti nemu. Jeho prístup k deťom bol obmedzený na minimum. „Veľmi ho to bolelo. Bol zničený,“ dodal Chris.