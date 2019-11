Všetci Harryho (†23) upokojovali, že bude v poriadku: Keď začali googliť, vedeli, že je zle

SYDNEY - Len druhú známu obeť v histórii má zrejme na svedomí vodný had Pseudolaticauda semifasciata alebo čiernobiely čínsky morský had. Jeho uštipnutiu podľahol Brit Harry Evans na rybárskej lodi plaviacej sa asi 75 km od austrálskych brehov v Severnom teritóriu. Had uhryzol muža pri skladaní rybárskych sietí.

„Budem v poriadku?“ opýtal sa mladík, a to bola jeho posledná veta pred smrťou o niekoľko desiatok minút neskôr.

V utorok sa podľa miestneho média News v Austrálii uskutočnilo vypočutie predchádzajúce súdnemu pojednávaniu, ktoré malo za cieľ osvetliť príčinu smrti a okolnosti, ktoré k nej viedli. Prípad sa stal v októbri minulého roka. Brit Harry Evans (23) podľahol hadiemu uhryznutiu a stal sa tak po 85 rokoch druhou známou obeťou čínskeho morského hada.

Bolo slnečné ráno 4. októbra, loď The Ocean Explorer špecializujúca sa na lov kreviet lovila v Carpenterskom zálive a Harry Evans práve skladal rybárske siete. Vtom ho do ruky uhryzol had, ktorý v sieťach zrejme uviazol. Väčšina hadov, ktoré sa takto dostanú na palubu, nie je jedovatá a rybári ich bežne hádžu späť do vody.

Preto kapitán lode Nicholas Huard poslal Evansa najprv do sprchy s tým, že sa mu potom niekto na ranu pozrie. Počas vypočutia kapitán lode vyhlásil, že vzhľadom na udalosti, ktoré nasledovali, by teraz mladíkovi ihneď poskytol prvú pomoc. Po sprche sa Evans vydal za prvým dôstojníkom Chadom Hastingsom, aby mu ranu ošetril. „Cítim sa fajn,“ oznámil mu. Lenže jeho zdravotný stav sa po pár minútach začal zhoršovať. „Budem v poriadku?“ spýtal sa Chada. Prvý dôstojník mu odvetil, že určite bude, začal však na internete zisťovať, čo mohlo spôsobiť symptómy, ktorými Evans trpel. Krvi by sa v ňom nedorezal, keď zistil, aké jedovaté môžu byť vodné hady. Šanca na záchranu prakticky neexistovala.

Čínsky morský had je pomerne pomalý a na ryby radšej striehne zo skrýše v útesoch, aj preto nie je príliš agresívny a na človeka útočí, len ak je vyprovokovaný. Jeho jed je však desaťkrát prudší než jed smrteľne nebezpečnej kobry. Odborníci sa domnievajú, že tragickou zhodou okolností Evans narazil práve na tento druh hada. Krátko nato, ako sa mladík opýtal, či bude v poriadku, upadol do bezvedomia. Posádka ihneď upovedomila záchrannú službu. Kapitán Huard nariadil smer k pobrežiu, aby loď plávala záchranným vrtuľníkom v ústrety.

Zdroj: FB/The Ocean Explorer

Dispečeri poradili lodi, aby zamierila k prístavu Groote, komunikácia však bola zmätená. „Inštrukcie neboli jasné, kým som sa nespýtal, či sa mám plaviť ku Groote alebo k Bing Bongu. Plavil som sa preto hodinu zlým smerom,“ uviedol kapitán. Lekársky personál sa na palubu lode dostal až o dlhých šesť hodín. Neostalo mu nič iné, len konštatovať smrť mladého muža. Súdna pitva však preukázala, že ani najrýchlejšia možná pomoc by Evansa nezachránila. Jed účinkoval príliš rýchlo. „Jediná šanca na záchranu bola odborná intubácia. Takto bola smrť nevyhnutná bez ohľadu na to, čo sa urobilo,“ uviedol jeden z lekárov Kelvin Currie.

„Na lodi sa cítil v bezpečí a najšťastnejší vo svojom dospelom živote,“ uviedla zničená matka Sharon Evansová. Dodala, že dúfa, že synova smrť prinesie zlepšenie podmienok na rybárskych lodiach. Vypočutie odhalilo, že rybári si často nie sú vedomí nebezpečenstva, ktoré na nich môže striehnuť.

Zdroj: FB/L. D.

Čiernobiely morský pás alebo čínsky had (Laticauda semifasciata), známy v Japonsku ako erabu umi hebi a na Okinawe ako irabu, je členom rodu Laticauda z morských hadov. Nachádza sa vo väčšine teplých vôd západného Tichého oceánu, najčastejšie v oblasti koralových útesov. Má krátku hlavu, hrubé telo, ťažko rozpoznateľný krk a chvost rozšírený ako plutva. Hady sa zdržiavajú blízko pobrežia a rozmnožujú sa v úzkych trhlinách v útesoch a v jaskyniach. V južnom Japonsku sa verí, že konzumácia mäsa z hada irabu skvalitňuje ženský pohlavný život. Polievka z neho, irabu-jiru chutí trochu ako tuniak a kedysi bývala súčasťou kráľovského menu v Rjúkjú. Predpokladá sa, že má povzbudzujúce účinky na organizmus.