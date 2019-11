Takúto smrť by si neželal nikto: Opatrovateľku na texaskom vidieku roztrhalo stádo divých svíň

Počas vyšetrovania podľa amerického lokálneho média IFL Science kancelária šerifa okresu Chambers zistila, že žena mala zranenia zapríčinené pravdepodobne pádom, ako aj „početné zranenia, ktoré zrejme majú súvislosť so zvieratami,“ uviedla kancelária šerifa vo vyhlásení na Facebooku. „Našli sme veľa nebezpečných rán, ktoré však smrť priamo nezapríčinili, niektoré z nich boli zvieracie uhryznutia," povedal v pondelok novinárom šerif okresu Chambers Brian Hawthorne. „Lekárska obhliadka určila ako príčinu smrti vykrvácanie v dôsledku útoku diviačej zveri. Podľa názoru lekárov niet pochýb o tom, že jej smrť spôsobili diviaky.“ Zdroj: FB/Chambers County Sheriff´s Office Kancelária šerifa určila, že Rollinsová pravdepodobne dorazila k svojim zverencom v normálnom čase okolo šiestej ráno, keď bola ešte tma. „Ošípané sa bežne pohybujú v čase tmy,“ povedal Hawthorne. „Je to však veľmi zriedkavý incident. Za mnohé roky bolo hlásených menej ako šesť týchto druhov úmrtí,“ uviedol. „Za 35 rokov mojej praxe je to jedna z najhorších vecí, aké som kedy videl.“ Vyšetrovateľom sa podarilo zistiť z rôznych veľkostí uhryznutí, že niekoľko zvierat sa do útoku zapojilo až v nedeľu ráno.

Útoky diviakov sú zriedkavé. Podľa štúdie z roku 2013 dokumentujúcej útoky na divú zver na ľudí z University of Nebraska-Lincoln došlo v USA v rokoch 1825 až 2012 k takmer 100 útokom, z ktorých štyri boli smrteľné. Najviac útokov (82 % na celom svete) podnikli osamelé zvieratá, avšak boli zaznamenané aj skupiny dvoch až 20 diviačích ošípaných ako útočiace na ľudí. Pri týchto útokoch väčšina zvierat utiekla bez zranenia. Aj keď sú incidenty zriedkavé, zdá sa, že problém s diviakmi stúpa, medzi rokmi 2000 a 2012 sa už vyskytlo okolo 70 % útokov na celom svete. Zdroj: Getty Images „Neviem, aké sú vlastnosti diviačích ošípaných, ale poviem vám, že diviaky sú problémom v štáte Texas,“ pokračoval šerif. „V tomto kraji určite predstavujú problém. V skutočnosti máme pasce na ošípané, ktorými pomáhame poľnohospodárom a farmárom s problémom diviačej zveri.“ Šerif úprimne vyjadril úprimnú sústrasť rodine Rollinsovcov, ako aj staršiemu páru, o ktorý sa žena starala.