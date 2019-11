Black Friday vo Francúzsku: Ekologickí aktivisti blokujú vchod do veľkoskladov

Blokáda skladu Amazonu v meste Brétigny-sur-Orge v departemente Essonne súvisí aj s dnešným dňom výrazných zliav - Black Friday -, ktorý sa považuje za začiatok predvianočnej nákupnej horúčky. Podobné akcie sa vo štvrtok večer začali alebo sa v piatok konajú aj v okolí ďalších logistických centier a skladov vo Francúzsku.

Ako informovala televízia BFM, aktivisti vybudovali barikády z balíkov slamy a z vyradených práčok, umývačiek a chladničiek, aby takto zabránili prejazdu kamiónov prichádzajúcich po tovar do skladov a distribučných centier. Šlo o kamióny z Litvy, Nemecka či Belgicka. Podobná akcia sa v noci na piatok konala aj pred sídlom Amazonu v Clichy v departemente Hauts-de-Seine v regióne Île-de-France, kde sa jeden z aktivistov vyjadril, že "nastal čas skoncovať so svetom obchodu, ktorý nás vedie do ekologickej a sociálnej katastrofy a ohrozuje demokraciu".

Francúzski aktivisti bojujúci proti zmene klímy sa domnievajú, že návrh zákona o cirkulárnej ekonomike, ktorý už prešiel jedným hlasovaním v hornej komore parlamentu - Senáte -, nie je dostatočnou reakciou na stúpajúcu nadmernú spotrebu a nadmernú výrobu.