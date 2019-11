Češku Pavlínu (†38) našli v Egypte mŕtvu: FOTO Jej sestra opísala temné pozadie smrti

Pavlína Š. (38) odišla do Egypta v júni tohto roka. V Hurgade vlastnila apartmán. „Chcela tam žiť a nájsť si prácu, do Česka sa už neplánovala vrátiť,“ povedala o sestre Dana. Tú v októbri zasiahla zdrvujúca správa. Pavlínino telo bez známok života bolo nájdené v apartmáne, vedľa neho sa mali povaľovať lieky proti depresiám. Žene zlyhalo srdce.

Na snímke Pavlína (vľavo) a Dana (vpravo). Zdroj: Go Found Me

Čo však Pavlínu lákalo do Egypta? Dana hovorí, že Česko sa rozhodla opustiť po tom, čo sa rozišla s priateľom, ktorému mala požičať veľkú sumu peňazí. „Sestra sa do neho zamilovala, on ju oblbol, vytiahol z nej okolo 200-tisíc korún (viac než 7,8-tisíca eur). On jej psychicky ublížil. Mala ho stále v hlave, pomohla mu a jeho známym a bolelo ju, ako ju využil,“ povedala Dana pre televíziu Nova s tým, že najprv sestru údajne požiadal o 86-tisíc korún (vyše 3,3-tisíca eur) na opravu auta, pričom ďalšie nemalé peniaze mala požičať jeho kamarátom. „Počítala s financiami do začiatku. Chcela tam žiť, pracovať alebo podnikať a na Vianoce mala priletieť na skok,“ dodala Pavlínina sestra.

Dana po smrti sestry na portáli GoFundMe založila zbierku, aby mohla sestrino telo previezť do Česka, lebo Pavlína nemala nijaké poistenie. Potrebovala vyzbierať približne 4500 eur. Nakoniec si musela vziať pôžičku, aby mohla sestru pochovať. Prevozom tela sa však problémy nekončia. Rodinu ešte čaká dedičské konanie kvôli Pavlíninmu apartmánu, s čím sa spája najatie právnika v Egypte i Česku.