Univerzitný profesor rozštvrtil svoju mladučkú milenku Anastáziu: FOTO Jej ruky si niesol v ruksaku

PETROHRAD – Po mileneckej hádke sa odohrala brutálna vražda. Priznal sa k nej univerzitný profesor Oleg Sokolov po tom, ako ho polícia vytiahla z rieky v Petrohrade. Do vody spadol aj s batohom, v ktorom mu predstavitelia zákona našli ženské ruky.

Niektorí študenti ho opísali ako talentovaného učiteľa, iní zas ako šialenca. Reč je o 63-ročnom Olegovi Sokolovi, ruskom historikovi a univerzitnom profesorovi, ktorý sa špecializuje na Napoleona.

Oleg Sokolov Zdroj: SITA/AP Photo/Dmitri Lovetsky, File

Sokolov v súčasnosti čelí obvineniu z vraždy. Sám sa k nej priznal po tom, čo ho muži zákona v sobotu vytiahli z rieky Mojka v Petrohrade. Do vody spadol opitý, zrejme neudržal rovnováhu. Na sebe mal aj ruksak, v ktorom ukrýval zbraň a ruky mladej ženy. Horné končatiny patrili jeho bývalej študentke a milenke, Anastázii Ješčenkovej (†24).

Po ohavnom náleze vyšetrovatelia zamierili do Sokolovho bytu, kde objavili Ješčenkovej torzo, nohy i hlavu. Dievčinu mal zabiť počas hádky, následne rozštvrtiť pílkou. Ľudských ostatkov sa chcel postupne zbaviť. „Priznal svoju vinu,“ povedal Sokolov právnik. Jeho klient vraj svoj čin ľutuje.

Anastázia Ješčenková Zdroj: FB/Мария Арбатова ​

Len čo profesora vytiahli z rieky, podchladeného ho previezli do nemocnice. Podľa právnika na tom po psychickej stránke nie je dobre.

Jeho bývalý študent Fiodor Danilov uviedol, že profesorov vzťah s Ješčenkovou bol verejným tajomstvom. "Ale nikomu to neprekážalo, bola to jej vec," dodal.

Premenila sa na netvora, tvrdil Sokolov na súde

"To dievča, ktoré bolo pre mňa prekrásnym ideálom, sa premenilo na netvora," uviedol Sokolov počas súdneho pojednávania na margo svojej milenky, pričom dodal, že Ješčenková žiarlila na jeho deti z prvého manželstva a "išlo od nej veľa agresivity".

V pozadí Oleg Sokolov čaká na súdne pojednávanie Zdroj: SITA/AP Photo/Dmitri Lovetsky

"Počas hádky sme nad sebou obaja stratili kontrolu. Nepamätám si, ako sa to stalo. Nikdy som taký nebol, napadla ma nožom," zdôraznil ruský akademik. Sokolov, ktorý sa na súde rozplakal, tiež povedal, že to, čo sa stalo, je mu "veľmi ľúto", pričom verí, že proces s ním je spravodlivý. S Ješčenkovou sa podľa jeho slov plánovali zosobášiť. Petrohradský okresný súd následne na Sokolova, ktorý sa k vražde svojej milenky priznal, uvalil väzbu do 9. januára 2020.

Oleg Sokolov Zdroj: SITA/AP Photo/Dmitri Lovetsky

Médiá uvádzajú, že Sokolov v roku 2008 zbil inú ženu a vyhrážal sa jej zabitím, ale nikdy nebol obvinený.