Prípad brutálnej vraždy ruskej krásky (†24): Hrozivé priznanie vraha, smrteľná hádka po sexe

Všetko sa to začalo vo chvíli, keď mladá Ruska Ekaterina neodpovedala svojim rodičom na telefonáty a oni začali mať strach. Požiadali preto prenajímateľa, ktorý dievčine poskytol byt, aby ju išiel skontrolovať. Po tom, ako polícia našla telo, prvé správy hovorili o tom, že nikoho nezatkli.

Ekaterina bola na sieti Instagram populárna Zdroj: Instagram/katti_loves_life

Nečakané priznanie

Ekaterino telo bolo nájdene v kufri a mala na sebe aj bodné rany, prevažne na krku. K vražde iba 24-ročnej dievčiny, ktorá vyštudovala na prestížnej ruskej lekárskej univerzite v odbore dermatológie a liečby pohlavne prenosných chorôb, sa v týchto dňoch priznal samotný vrah Maxim G. Podľa jeho slov sa uchýlil k vražde po tom, ako spolu mali sex. "Pred ním a počas neho si zo mňa strieľala. Mala ofenzívne reči, pretože som nebol taký bohatý, ako jej ostatní muži," hovorí v priznaní Maxim.

Maxim sa priznal na videu Zdroj: profimedia.sk

"Tvrdila, že nemám žiadnu osobnosť," pokračoval Maxim, pričom zmienil aj fakt, že Ekaterina ho urážala aj po stránke vzhľadu. Podľa neho mu dokonca tvrdila, že je doslova ničím a nič nezachráni jeho tvár, dokonca ani plastická operácia. Po sexe sa to celé zvrhlo.

Bod tvrdého zlomu

Maxim zrejme ťažko znášal komentáre na jeho adresu a začal konať impulzívne. "Stratil som kontrolu. Z kuchyne som zobral nôž. Nachvíľu sa ku mne otočila a v tom momente som ju bodol. Pokúšala sa utiecť do kúpeľne a zamknúť za sebou dvere," priznáva na videu vrah Maxim a dodáva, že obeť aj kričala o pomoc, no vzápätí jej zakryl ústa. "Potom utiekla do obývačky a začala na mňa aj ona útočiť, lenže som bol v stave, kedy necítim žiadnu bolesť. V momente, keď bola opäť na zemi, som ju zase dvakrát bodol... do krku," popisuje nepredstaviteľnú hrôzu Maxim. Svoje priznanie uzavrel tým, že po sérii bodnutí dostala kŕče a v hrôzostrašnom utrpení napokon zomrela.

Maxim G., ktorý ma 33 rokov Zdroj: profimedia.sk

Maxim po tomto strašnom incidente ušiel z jej apartmánu, pričom jej telo na byte nechal úplne nahé. Policajti ho neskôr našli doslova natlačené v kufri. Polícia Maxima zadržala, keď ho niektorí videli pri prenášaní kufru, plného krvavého oblečenia a uterákov.

Zničil si život

Sám Maxim priznáva, že bezprostredne po vražde sa psychicky zrútil. "Stratil som vedomie. Nemohol som ani stáť na nohách," uviedol 33-ročný vrah. Po zadržaní a umiestnení do cely sa Maxim prepol do iného módu. Začal sa ospravedlňovať. "Chcem sa ospravedlniť rodičom Ekateriny. Veľmi ma to mrzí. Hanbím sa za seba," sypal si popol na hlavu Maxim v cele, kde sedel s hlavou v dlaniach, ktorými si zakrýval tvár. Sám uviedol, že sa neskrýval pred kamerami ale preto, že podľa vlastných slov 'vyzeral zle' po dvoch nociach v cele.

Neskôr priznal, že si úplne zničil život. "Nechcem, aby o tom vedeli detaily," hovorí Maxim na margo vlastných rodičov. Vražda mu však úplne zničila aj kariéru. "Ako sa cítim? Čo si myslíte? Vyštudoval som štyri ročníky na jednej z londýnskych univerzít a zarábal som asi 6 500 libier (pozn. 7 131 eur) mesačne," uzavrel Maxim G.

Zdroj: Instagram/katti_loves_life

Ekaterina S. bola na sieti Instagram populárna. Jej účet mal vyše 85-tisíc odberateľov. Zverejnené fotografie ju zachytávali najmä pri jej cestovateľských potulkách, ale sú aj z bežného, hoci finančne dosť nákladného života. Mladá kráska sa rada chválila pekným oblečením aj svojím telom.