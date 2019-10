Stúpajúce moria predstavujú obrovské riziko: Nebezpečenstvo hrozí veľkému počtu ľudí

NEW YORK - Približne trikrát viac ľudí, než sa doteraz predpokladalo, je do roku 2050 ohrozených stúpajúcou hladinou morí. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na nový výskum, ktorý zverejnili v utorok.

Na území, ktoré bude do polovice storočia trvalo pod hladinou prílivu, žije okolo 150 miliónov ľudí, vyplýva z výskumu nezávislej vedeckej organizácie Climate Centra so sídlom v USA. Tento počet je významne vyšší než doterajší odhad 38 miliónov. Správa, zverejnená v časopise Nature Communications, uvádza, že približne 300 miliónov ľudí by mohlo do roku 2050 čeliť každoročným záplavám. Predchádzajúci odhad hovoril o 79 miliónoch.

Revízia týchto odhadov je založená na "novom súbore dát z digitálnych modelov terénu s využitím strojového učenia, aby sa mohli presnejšie identifikovať ohrozené pobrežia," píše sa v správe. Predošlé odhady sa zakladali na satelitných odhadoch, ktoré nadhodnocovali výšku terénu vzhľadom na vysoké budovy a stromy.

Nové zistenia sú najzávažnejšie pre Čínu, Bangladéš, Indiu, Vietnam, Indonéziu a Thajsko, kde približne 237 miliónov ľudí žije na území bez dostatočnej ochrany, ktoré by do roku 2050 mohli byť aspoň raz za rok ohrozené záplavami. To je takmer štyrikrát viac než doterajšie odhady. Počet ohrozených ľudí sa podľa nových výpočtov zvýšil dvanásťkrát v Thajsku a osemkrát v Bangladéši.

S touto hrozbou sa už začala vyrovnávať Indonézia, ktorej vláda oznámila presťahovanie hlavného mesta Jakarta. Dôvodom boli aj časté záplavy a fakt, že približne 40 percent Jakarty je v súčasnosti pod hladinou mora a mesto stále klesá. Podľa nového výskumu je v tejto krajine ohrozených 23 miliónov ľudí; predtým sa tento počet odhadoval na 18 miliónov. V správe Svetovej banky z roku 2018 sa uvádza, že následky klimatickej zmeny by mohli časom vyhnať zo svojich domovov milióny ľudí na celom svete.