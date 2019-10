Summit EÚ by mohol zmierniť odkaz pre Severné Macedónsko a Albánsko, tvrdí Javorčík

Uviedli to vedúci Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Peter Javorčík a vedúci Stáleho zastúpenia Českej republiky pri EÚ Jakub Dürr. Rada EÚ pre všeobecné záležitosti (GAC) v utorok v Luxemburgu neprijala závery v prospech otvorenia prístupových rokovaní so Skopje a Tiranou a rozhodla, že sa bude tejto téme venovať po summite EÚ. Proti Severnému Macedónsku sa postavilo Francúzsko, kým voči Albánsku mali výhrady Dánsko, Holandsko a čiastočne aj Španielsko.

Zlepšiť situáciu môžu lídri EÚ počas zasadnutia Európskej rady, ktorá má na programe aj otázku rozširovania Únie. "Po tom, ako Rada pre všeobecné záležitosti nebola schopná rozhodnúť kvôli pozícii jedného členského štátu, je teraz nádej a plán, že by mohla o tom rozhodnúť Európska rada pod vedením jej predsedu Donalda Tuska," uviedol Dürr. Podľa jeho slov by Tusk mohol túto tému prerokovať s lídrami počas štvrtkového a piatkového summitu a zaistiť, že otázka rozšírenia a pozvánky pre obe uvedené krajiny, alebo aspoň pre jednu z nich, by bola schválená.

"To je ale veľmi neistý scenár, pretože nie je sa o čo oprieť, keďže chýbajú závery Rady pre všeobecné záležitosti, ktorá Európsku radu pripravovala," dodal český diplomat. Slovenský veľvyslanec pri EÚ doplnil, že nedošlo k akémusi zlyhaniu diplomatov v Luxemburgu, lebo snaha o dohodu bola, ale išlo o politické vyjadrenie niekoľkých členských krajín, ktoré nevedeli dať súhlas so začatím rokovaní o členstve s Albánskom, pričom jedna krajina sa postavila aj proti Severnému Macedónsku.

"Z nášho pohľadu je to škoda, lebo sme presvedčení, že by to bol silný signál pre obe krajiny, ktoré spravili zásadný pokrok v procese rozširovania. Zo strategického hľadiska toto nevysiela dobrý signál o hodnovernosti celého procesu rozširovania," opísal situáciu Javorčík. Potvrdil, že debata na túto tému sa teraz preniesla na úroveň hláv vlád a štátov, pričom sa očakávajú debaty o potrebe "technokratickejších" prístupov k budúcemu rozširovaniu Únie a nie je isté, že sa lídri na summite na niečom aj dohodnú.

"V každom prípade je dôležité, aby toto nebola nejaká bodka za celým prípadom. K otázke rokovaní sa čo najskôr vrátime opäť na ministerskej úrovni," spresnil Javorčík a vysvetlil, že rozhodnutie o otvorení prístupových kapitol musí byť procesne prijaté na úrovni ministrov. Summit EÚ ako taký len udáva určité smerovania a vysiela potrebné signály, avšak detaily celého procesu musia doriešiť ministri členských krajín.