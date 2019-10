Parlament odsúdil tureckú ofenzívu v Sýrii: Žiada sankcie zo strany Európskej únie

V uznesení, ktoré bolo prijaté ručným hlasovaním, europoslanci upozornili, že zásah Turecka do severovýchodnej Sýrie je vážnym porušením medzinárodného práva a že ide o krok, ktorý podkopáva stabilitu a bezpečnosť regiónu ako celku. EP upozornil na údaje OSN, podľa ktorých od začiatku vojenskej invázie bolo spolu s veľkým počtom civilných a vojenských obetí vysídlených najmenej 300.000 občanov. Europoslanci v tejto súvislosti vyzvali na vytvorenie bezpečnostnej zóny v severnej Sýrii pod vedením OSN.

Európski zákonodarcovia rozhodne odmietli turecké plány na vytvorenie tzv. "bezpečnej zóny" pozdĺž hraníc so severovýchodnou Sýriou a vyjadrili obavy, že dohoda o dočasnom prímerí medzi USA a Tureckom by mohla legitimizovať turecké okupovanie tejto bezpečnostnej zóny. Parlament vyjadril solidaritu s kurdským obyvateľstvom na území vystavenom tureckej ofenzíve, pričom zdôraznil dôležitý príspevok kurdských síl, najmä žien, v boji proti Islamskému štátu (IS).

Poslanci rovnako vyjadrili obavy, že v dôsledku tureckej ofenzívy stovky väzňov hlásiacich sa k IS utiekli z táborov v severnej Sýrii, čo zvyšuje riziko opätovného výskytu teroristických skupín. Poslanci EP označili za neprijateľné, že turecký prezident Recep Tayyip Erdogan využíva utečeneckú kartu na vydieranie Európskej únie.

Podľa uznesenia EP by Rada EÚ (členské štáty) mala zaviesť súbor cielených sankcií a zákaz udeľovania víz tureckým úradníkom zodpovedným za porušovanie ľudských práv a zvážiť aj prijatie cielených hospodárskych opatrení proti Turecku. Okrem toho europoslanci navrhli, aby sa zvážilo pozastavenie obchodných preferencií v rámci dohody o poľnohospodárskych výrobkoch a ako poslednú možnosť naznačili pozastavenie colnej únie EÚ-Turecko.