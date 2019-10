Erdogan vylúčil rokovania so sýrskymi Kurdmi: Vyzval ich, aby sa vzdali

"Niektorí (svetoví politickí) lídri sa to snažia sprostredkovať... V histórii Tureckej republiky však nikdy nedošlo k takej veci, že by tento štát sedel za jedným stolom s teroristickou organizáciou," povedal Erdogan v rámci prejavu v tureckom parlamente. "Náš návrh je taký, že dnes v všetci teroristi zložia zbrane, svoju výzbroj a všetko, zničia všetky svoje pasce a opustia bezpečnú zónu, ktorú sme určili," povedal. Dodal, že toto by bol "najrýchlejší spôsob", ako vyriešiť situáciu v Sýrii.

Turecká ofenzíva proti Sýrskym demokratickým silám (SDF) vedených Kurdmi na severovýchode Sýrie sa začala 9. októbra. Podľa Ankary je jej cieľom zbaviť oblasť turecko-sýrskych hraníc "teroristov" a vytvoriť "bezpečnú zónu" na repatriáciu sýrskych utečencov. Samotný Erdogan povedal, že hneď ako bude vytvorená bezpečnostná zóna "siahajúca zo (sýrskeho pohraničného) mesta Manbidž po iracké hranice", tak turecká operácia s označením Prameň mieru "sama skončí".