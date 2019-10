Desivé detaily o brutálnom vrahovi (27) z Halle: FOTO obetí, antisemita sa snažil rozpútať masaker

Stephan Balliet, antisemitsky zameraný strelec z Halle, podozrivý z vraždy dvoch ľudí a plánovania masakru v synagóge smeroval podľa denníka The Washington Time vo štvrtok k nemeckému súdu. Transportovali ho vo vrtuľníku nemeckej federálnej polície a osem príslušníkov špeciálnych síl v taktickom výstroji (kukláčov) ho sprevádzalo z vrtuľníka do čakajúcej policajnej dodávky.

Mladík bol v bielej väzenskej kombinéze a na krku mu svietil obväz po operácii zranenia, ktoré utrpel počas svojho vražedného amoku v Halle. Balliet mal počas transportu spútané ruky pripevnené o opasok, nohy tiež v putách. Bol predvedený pred federálny súd. Ten si vypočul výpoveď podozrivého, ktorý chcel „uskutočniť masaker“ podľa vzoru smrtiacej streľby vraha z mešity v austrálskom Christchurchi tohto roku v marci.

„V stredu sme zažili terorizmus,“ povedal novinárom federálny prokurátor Peter Frank. „Podľa našich zistení sa podozrivý Stephan B. snažil uskutočniť masaker." Frank povedal, že Balliet bol motivovaný „desivým antisemitizmom, xenofóbiou a rasizmom“ a vyzbrojil sa štyri a pol kilogramom výbušnín. Po zuby ozbrojený mladík údajne uvažoval aj o útoku na mešitu, než sa pokúsil preniknúť do synagógy v Halle na Jom Kippur – najposvätnejší deň v judaizme. Prokurátor Frank povedal, že Balliet bude obvinený z dvoch prípadov vraždy a deviatich pokusov o vraždu.

Dve obete, ktoré zavraždil antisemitský strelec neďaleko synagógy v Nemecku, identifikovali domáci ako milovníčku hudby a mladého stavebného robotníka. Jana Langeová († 40) sa v stredu okolo poludnia vracala domov a prechádzala okolo synagógy Židovskej náboženskej obce v Halle práve vtedy, keď sa do nej snažil preniknúť Balliet. Chladnokrvne ju zastrelil.

Jana Langeová Zdroj: FB

O chvíľu neskôr vrah vošiel do kebab bistra, kde zastrelil muža identifikovaného iba ako Kevin S. († 20), ktorý sa tu zastavil cez prestávku na obed z neďalekého staveniska, kde pracoval ako maliar. „Celý život mal pred sebou,“ uviedla jeho rozrušená mama Mandy S.(43). „Neviem, ako budem bez neho ďalej žiť.“

Mandy S., mama obete Zdroj: FB

Prvá obeť Jana Langová nemohla zo zdravotných dôvodov pracovať, venovala teda svoj čas koncertom a zbieraniu autogramov, ako povedali jej kamaráti. Jeden z jej obľúbených umelcov, nemecký spevák a televízny moderátor Stefan Mross jej vzdal hold na svojej facebookovej stránke. „Besnenie v Halle nám vzalo jednu z najoddanejších fanúšičiek,“ napísal.

Na videu, ktoré naživo vysielal vrah cez mobil pripevnený na prilbu na hlave, ho vidno, ako sa snaží preniknúť do židovského cintorína pred synagógou. Vystrelil na prechádzajúcu ženu, neskôr do jej neživého tela vypálil ďalšiu ranu a zakričal: „Prasa!“ Medzi ľuďmi, ktorí sa zabarikádovali v synagóge, bolo desať Američanov a niekoľko Izraelčanov, ktorí pricestovali do Halle, aby oslávili svoj sviatok.

Vrah z Halle Stephan Balliet (27) podľa nemeckého denníka Bild nosil na čiapke odznak s postavou Moon Mana, ktorý bol pôvodne postavičkou z reklamy na firmu McDonald, ale neskôr sa stal symbolom rasizmu a nenávisti. Balliet sa radikalizoval na internete, bol fanúšikom extrémistických webových stránok ako 4chan a 8chan, počúval rapované piesne s rasistickým a násilným textom. Zabíjal z nenávisti k Židom. Chcel zapáliť synagógu a postrieľať všetkých veriacich.

Zdroj: FB

Balliet mal 14 rokov, keď sa jeho rodičia rozviedli. Zostal žiť s matkou, učiteľkou etiky a umenia na základnej škole v dedine Benndorf pri Halle. Ona je spoločenská a obľúbená u rodičov i študentov. On nezdravil ani susedov. Vo videu na začiatku deja Balliet mumle akési vyznanie: „Holokaust sa nikdy nestal,“ tvrdí, „Ľudstvo umiera, feminizmus je príčinou klesajúcej pôrodnosti na Západe, a to je dôvod hromadného prisťahovalectva. A základom všetkých týchto problémov je Žid.“ Vzdáva hold nadradenosti bielej rasy v USA a Európe, šepká nacistické frázy, teší sa na posmrtnú Valhallu, kde naňho budú čakať svetlovlasé ženy.

Vo videu sám seba nazýva „Anon“, čo je štandardná prezývka na mnohých internetových fórach pre kohokoľvek, kto chce zostať v anonymite. Počas činu sa vrah z nenávisti správal ako jeden z miliónov online hráčov na svete: Hovoril so svojím internetovým publikom v slangu hráčskej scény („Prepáčte, tá zbraň je sra*ka“) a vysielal živý prenos na hráčsku platformu Twitch, kde fanúšikovia sledujú živé online hry.

Balliet je podľa odborníkov tzv. Incel (nedobrovoľne bez sexuálneho života), ktorý chce kompenzovať svoju slabosť nenávisťou voči ženám a násilím. V akčnom videu hovorí o sebe: „Raz porazený, vždy porazený!“

Zdroj: Twitter/printscreen

„Vrahovia sú medzi nami!“ sťažovala sa médiám Christa M. (68), susedka neonacistického zabijaka. Vyšetrovatelia a experti teraz riešia hádanku: Koľko ich v utajení žije medzi nami? V Nemecku je evidovaných asi 24 100 pravicových extrémistov. Polovica z nich je „zameraná na násilie“. Koľko ich je neevidovaných, to sa nedá ani odhadnúť.

Podľa izraelského denníka Haaretz je jeho skutok prejavom globálnej rasistickej ideológie bielej rasy, ktorá vníma otvorenosť voči imigrantom, práva žien a homosexuálov a toleranciu menšín ako hrozbu. Žiaľ, Balliet nie je so svojím chorým svetonázorom sám.