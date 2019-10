Najdlhšia schôdza britského parlamentu od 17. storočia: Debata o toaletnom papieri, krok kráľovnej

Informovala o tom agentúra AFP s tým, že ani tri týždne pred plánovaným odchodom Británie z EÚ, ktorého termín je stanovený na 31. októbra, stále nie je zrejmé, ako budú po tomto termíne prúdiť do Británie dodávky tovarov zo zahraničia. Poslanec Jonathan Edwards z Waleskej strany (Plaid Cymru) sa v utorok predstaviteľov vlády spýtal, ako dlho by Británii vydržali súčasné zásoby toaletného papiera, ak by došlo k tvrdému brexitu.

"Vláda by chcela EÚ opustiť 31. októbra radšej s dohodou," reagoval štátny tajomník Simon Hart. "Ak to nebude možné, budeme musieť odísť bez dohody," uviedol. Zároveň však trval na tom, že tok tovarov do Británie, bude v každom prípade pre vládu prioritou.

Edwards Hartove slová kritizoval. "Klesli sme na takúto grotesknú úroveň — britská vláda už ani len nemôže zaručiť, že v prípade tvrdého brexitu budeme mať nevyhnutné zásoby toaletného papiera," povedal britskej agentúre PA.

"Už predtým povedala, že je ochotná spláchnuť (našu) ekonomiku do záchodu, avšak teraz nebudeme mať ani papier, ktorým by sme potom upratali... Rovnako, ako toto odhalenie vedie k záchodovému humoru, poukazuje aj na vážne škody, aké by brexit bez dohody priniesol, a to aj v prípade našich najzákladnejších zásob," dodal.

Britská kráľovná prerušila schôdzu

Britská kráľovná Alžbeta II. prerušila od 8. do 14. októbra schôdzu parlamentu, ktorá bola najdlhšou od 17. storočia. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.

V rokovaniach o brexite nedošlo k nijakému pokroku, tvrdí Sassoli

Predseda Európskeho parlamentu David Sassoli v utorok uviedol, že v rokovaniach o vystúpení Británie z EÚ nedošlo "k nijakému pokroku". Informovala o tom spravodajská televízia Sky News. "Prišiel som sem s nádejou, že si vypočujem návrhy, ktoré by mohli posunúť rokovania dopredu. Musím však poznamenať, že k nijakému pokroku nedošlo," uviedol Sassoli po utorňajšom stretnutí s predsedom britskej vlády Borisom Johnsonom v londýnskom sídle premiérov na Downing Street 10.

David Sassoli Zdroj: SITA/AP/Jean-Francois Badias

Sassoli pripomenul, že dohodu o brexite by musela schváliť nielen Dolná snemovňa britského parlamentu, ale aj Európsky parlament. Doterajšie Johnsonove návrhy na zmenu a doplnenie dohody sú však "veľmi vzdialené od všetkého, s čím by (Európsky parlament) mohol súhlasiť", dodal Sassoli. Stále však dúfa, že zvíťazí zdravý ľudský rozum a zmysel pre zodpovednosť, pretože brexit bez dohody.

Telefonár Merkelovej s Johnsonom

Nemecká kancelárka Angela Merkelová po utorňajšom telefonickom rozhovore s Johnsonom podľa niektorých médií povedala, že dohoda o brexite je "nanajvýš nepravdepodobná", pričom dodala, že dohoda bude možná len vtedy, ak Severné Írsko zostane v colnej únii. Britský premiér s Merkelovou hovoril aj tom, že niektorí predstavitelia EÚ veria, že druhé referendum o brexite by odchod Británie z EÚ odvrátilo. Ako však povedal Johnson, to sa nestane.

Obsah telefonátu však Berlín ani Londýn nechceli konkretizovať. Merkelovej hovorca Steffen Seibert podľa agentúry DPA zopakoval oficiálny postoj, že o "dôverných rozhovoroch" úrad kancelárky médiá neinformuje. Hovorca Downing Street potvrdil, že prepis rozhovoru existuje, ale odmietol ho poskytnúť.

Angela Merkelová a Boris Johnson Zdroj: SITA/Kay Nietfeld/dpa via AP

Zákon, ktorý v septembri schválil britský parlament, Johnsona zaväzuje predložiť poslancom na schválenie návrh dohody o brexite alebo nechať ich hlasovať o odchode Británie z EÚ bez dohody. Ak by to premiér do 19. októbra neurobil, musel by požiadať EÚ o odklad termínu brexitu do 31. januára 2020, čo však Johnson odmieta.