Brexit ostáva na bode mrazu: Dosiahnuť dohodu do budúceho týždňa bude veľmi ťažké

DUBLIN - Dosiahnuť dohodu o tzv. brexite do budúceho týždňa bude veľmi ťažké, pretože v postojoch Británie a Európskej únie sú naďalej značné rozpory. Írsky premiér Leo Varadkar to uviedol po utorkovom telefonáte s predsedom britskej vlády Borisom Johnsonom, informovali v stredu agentúry Reuters a AP.

Írsko nemôže súhlasiť s dosiahnutím dohody za každú cenu, uviedol Varadkar v súvislosti so snahami Johnsonovej vlády vyrokovať nové podmienky v plánoch týkajúcich sa hranice medzi Írskou republikou a britským Severným Írskom. Obe strany sa usilujú dospieť k dohode pred budúcotýždňovým summitom EÚ.

"Ja sa budem určite až do poslednej chvíle snažiť dosiahnuť (dohodu), nie však za každú cenu... Celkom úprimne si myslím, že bude veľmi ťažké dosiahnuť dohodu do budúceho týždňa," povedal Varadkar pre írsku verejnoprávnu televíziu RTÉ v utorok neskoro večer po 40-minútovom telefonickom rozhovore s Johnsonom.

"Spojené kráľovstvo v urobilo v podstate to, že zavrhlo dohodu, ktorú sme za dva roky v dobrej viere vyrokovali s vládou premiérky (Theresy) Mayovej, a teraz polovicu z toho znova predložilo na stôl a hovorí: 'Toto je ústupok.' Samozrejme, že to tak nie je," uviedol Varadkar. Jeho vyjadrenia sú v rozpore so stanoviskom Johnsonovho úradu, ktorý v utorok tvrdil, že k uviaznutiu rokovaní viedla neústupčivosť EÚ. Londýn však zdôraznil, že stále dúfa v uzavretie dohody. Johnson a Varadkar by sa podľa očakávaní mali tento týždeň stretnúť aj osobne.

Johnson opakuje, že Británia vystúpi z EÚ bez dohody o podmienkach odchodu, ak ju obe strany nedokážu dosiahnuť do stanoveného termínu brexitu 31. októbra - hoci zákon prijatý britským parlamentom vyžaduje, aby premiér v prípade neuzavretia dohody do 19. októbra požiadal Úniu o odklad brexitu.

Johnson povedal, že tento zákon dodrží, ale Británia aj tak koncom mesiaca vystúpi z EÚ. Tento zjavný rozpor bližšie nevysvetlil. Opakovane tiež žiadal parlament o vypísanie predčasných volieb, čo však poslanci odmietli. Denník The Times v stredu informoval, že piati členovia Johnsonovho kabinetu hrozia odstúpením, ak konzervatívna vláda zaradí brexit bez dohody medzi ústredné body svojho programu.