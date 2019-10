Letecká tragédia na Ukrajine! FOTO Neúšpešné núdzové pristátie, hlásia mŕtvych

Na palube lietadla, ktoré sa pokúsilo núdzovo pristáť neďaleko cintorína pri obci Sokiľnyky, sa nachádzalo sedem osôb. Úmrtie štyroch členov posádky potvrdil aj ukrajinský minister pre infraštruktúru Vladyslav Kryklij.

Ukraine Air Alliance flight 4050, Antonov An-12, crashed on appproach to Lviv-Danylo Halytskyi Airport, Ukraine. All 7 onboard survived. Photos suggest the aircraft landed in shrubs about 1,5 km short of the rwy. Photos (1/2: Igor Zinkevych (Facebook). @JacdecNew @AviationSafety pic.twitter.com/iefg35dcH1