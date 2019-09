Nočná mora skutočnosťou: VIDEO Lietadlo muselo núdzovo pristáť, toto by nechcel zažiť žiadny pasažier

DENVER - Let číslo 1554 spoločnosti United Arlines smeroval z Washingtonu do San Francisca, keď bolo pasažierom povedané, že musia núdzovo pristáť. Lietadlo bolo odklonené do Denveru z dosť kuriózneho dôvodu. Jedna z cestujúcich sa zasekla na toalete a nikto nedokázal otvoriť dvere, aby sa mohla dostať von.