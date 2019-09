Za svoje konanie bude pykať: Pelosiová začala proces, chce zosadiť Trumpa z funkcie

Začatie impeachmentu, teda procesu za odvolanie prezidenta, súvisí s obvineniami, že Trump zneužil svoje právomoci, keď v júlovom telefonickom rozhovore s ukrajinským prezidentom Volodomyrom Zelenským údajne žiadal, aby bolo obnovené vyšetrovanie syna demokratického kandidáta na prezidenta Joea Bidena.

Trump to označil za hon na čarodejnice

Podľa viacerých amerických médií tak Trump chcel získať informácie, ktoré by mohli poškodiť Bidenovu snahu uspieť v prezidentských voľbách. "Konanie prezidenta Trumpa odhalilo hanebné fakty o tom, že zradil svoj prezidentský sľub, zradil našu národnú bezpečnosť a zradil aj integritu našich volieb," povedala Pelosiová. "Z týchto dôvodov dnes vyhlasujem, že Snemovňa reprezentantov začína s oficiálnym procesom prípravy impeachmentu," vyhlásila a dodala, že "nikto nie je nad zákonom".

Americký prezident Donald Trump ostro odsúdil začatie vyšetrovania, ktoré by mohlo viesť až k jeho odvolaniu. Podľa Trumpa ide o nezmyselný hon na čarodejnice, ktorý voči nemu vedú demokrati. Informovali o tom agentúry AP a AFP.

Tvrdý odkaz na Twitteri

Prezident Trump vo svojej reakcii na Pelosiovej oznámenie na Twitteri uviedol, že po utorkovom úspešnom dni na Valnom zhromaždení OSN, to "museli demokrati zámerne zničiť nezmyselným honom na čarodejnice". "(Je to) také zlé pre našu krajinu," napísal šéf Bieleho domu. Donald Trump, ktorý trvá na tom, že nespravil nič zlé, vyhlásil, že prepis predmetného rozhovoru so Zelenským zverejní.

"Ani len nevideli prepis telefonátu. Totálny hon na čarodejnice!," napísal. Začatie impeachmentu podľa Trumpových slov len posilní jeho šance na znovuzvolenie v prezidentských voľbách v roku 2020.