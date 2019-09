Stretnutie plné emócií: Trump sa vysmieval aktivistke, nečakane prišiel, zabíjala ho pohľadom

Napätie sa dalo krájať už pri úvodných slovách mladej aktivistky. "Ako sa opovažujete? Ocitli sme sa na prahu masového vymierania a napriek tomu jediné, o čom dokážete hovoriť, sú peniaze. Ste pre nás sklamaním," povedala Thunbergová vo svojom prejave, čím očividne apelovala na svetových lídrov, Donalda Trumpa nevynímajúc. Ten sa na summit tiež, nečakane, dostavil.

Na summit predsa len dorazil aj americký prezident Donald Trump Zdroj: TASR/AP Photo/Evan Vucci

Doslova hitom sociálnych sietí sa stalo video, počas ktorého sú na jednom zábere zachytení Thunbergová a Trump. Z reakcii mladej švédskej aktivistky bolo zjavné, že k hlave spojených štátov amerických nemá práve pozitívny postoj. Celkovo pôsobil Trumpov príchod ako prekvapenie navzdory jeho skorším vyhláseniam k tejto problematike. K osobnej konfrontácii medzi Thunbergovou a Trumpom však nedošlo.

Captured by @Reuters Andrew Hofstetter: @GretaThunberg watches Trump arrive at the #UNGA . Thunberg condemned world leaders for failing to take strong measures to combat climate change: ‘You have stolen my dreams’ https://t.co/e9VfOa2kwW pic.twitter.com/kbJqF4rvxc

Líder Spojených štátov amerických si predtým na sociálnej sieti Twitter robil z mladého dievčaťa posmech. V ironickom príspevku ju označil ako veselé a šťastné dievča. "Pôsobí ako veľmi šťastné mladé dievča, ktoré sa teší na svetlú a krásnu budúcnosť. Je to také milé!" napísal Trump k videu, na ktorom Thunbergová vystúpila so svojim prejavom, ktorému rozhodne nechýbali emócie.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO