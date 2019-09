Trump odmieta zrušiť sankcie voči Iránu: Teherán najprv musí zmeniť svoju politiku

NEW YORK - Americký prezident Donald Trump sa vo svojom prejave v rámci Všeobecnej rozpravy 74. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN, ktoré sa koná v New Yorku, v utorok venoval domácej i zahraničnej politike, ako aj situácii vo svetovej ekonomike.

V úvode svojho prejavu naliehal na ľudí z celého sveta, aby boli hrdí na svoju vlasť a bojovali za zachovanie národnej suverenity. Uviedol, že USA sú "jednoznačne najmocnejším štátom sveta". "Dúfajme, že túto silu nikdy nebudú musieť použiť," dodal. "Ak chcete slobodu, buďte hrdí na svoju krajinu. Ak chcete demokraciu, chráňte svoju suverenitu. A ak chcete mier, milujte svoj národ," povedal Trump. Prítomným "múdrym lídrom" odporučil, aby dobro ich vlastnej krajiny bolo u nich vždy na prvom mieste.

"Svet nepatrí globalistom, patrí vlastencom," povedal Trump a zdôraznil, že každá krajina má vlastné tradície a dedičstvo, ktoré sú osobité a jedinečné a treba ich chrániť. Podľa Trumpa globalizácia viedla politikov k tomu, že zabudli na národné záujmy. Trump bol vo svojom prejave veľmi kritický k Číne. V súvislosti s tým, že sa síce stala členom Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ale neuskutočnila požadované reformy, Trump vyzval na zásadnú reformu WTO a dodal, že USA sa jej budú domáhať.

Nedovolí krajinám využívať výhody Ameriky

Zdôraznil tiež, že už viac nedovolí iným krajinám využívať výhody Ameriky a medzinárodného obchodného systému. Pokiaľ ide o Čínu, Trump ďalej podľa agentúry AP naliehal, aby chránila spôsob života v Hongkongu, kde sa už dlhší čas odohrávajú prodemokratické demonštrácie. "Svet očakáva, že čínska vláda bude dodržiavať svoju záväznú zmluvu ... (a) v Hongkongu bude chrániť slobody, právny systém a demokratický spôsoby života."

Trump sa vyjadril aj k problematike odchodu Británie z EÚ, pričom uviedol, že USA sú pripravené uzavrieť ekonomickú dohodu nielen s Britániou, ale aj Japonskom a ďalšími štátmi. V prejave ďalej kritizoval režim v Iráne, ktorému pohrozil sprísnením existujúcich sankcií, ak Teherán nezmení svoju politiku. "Kým Irán nezmení svoje správanie, sankcie nebudú zrušené, len sprísňované," upozornil Trump.

Pripomenul, že USA i Izrael sú pravidelným terčom slovných útokov iránskych politikov i účastníkov protiamerických demonštrácií. USA podľa Trumpa nikdy nebudú tolerovať antisemitizmus a útoky na Izrael. Ocenil, že na celom Blízkom východe badať snahy bojovať proti extrémizmu. Za dôležitú označil normalizáciu vzťahov medzi Izraelom a jeho susedmi.

Trump vo svojom prejave dôrazne obhajoval svoju tvrdú imigračnú politiku a odkázal ostatným krajinám, že majú právo nasledovať jeho príklad. V prejave k delegátom Valného zhromaždenia USA Trump povedal, že zvrchovanosť a bezpečnosť všetkých štátov je ohrozená nekontrolovanou migráciou a voľnými hraničnými kontrolami. Varoval ostatných svetových vodcov pred radikálnymi aktivistami, ktorí propagujú otvorené hranice.

KĽDR sa musí zbaviť jadrových zbraní

Americký prezident Donald Trump v utorok povedal, že Severná Kórea sa musí zbaviť jadrových zbraní, ak chce využiť svoj "obrovský" ekonomický potenciál. "Povedal som (severokórejskému vodcovi) Kim Čong-unovi, že skutočne verím, že podobne ako Irán je aj jeho krajina plná obrovského nevyužitého potenciálu, aby ho však mohla využiť, musí sa Severná Kórea denuklearizovať," uviedol podľa agentúry Jonhap americký prezident v prejave, ktorý predniesol na Všeobecnej rozprave 74. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.

Trump sa takto vyjadril v čase očakávaní, že USA a KĽDR už v priebehu nadchádzajúcich týždňov obnovia rokovania o denuklearizácii. Rozhovory Washingtonu s Pchjongjangom o denuklearizácii sú pozastavené od druhého summitu Trumpa a Kim Čong-una, ktorý sa vo februári skončil vo vietnamskom Hanoji predčasne a bez dohody, keď sa obaja lídri rozišli v otázke ukončenia severokórejského jadrového programu. Trump a Kim sa opäť krátko stretli koncom júna v demilitarizovanej zóne medzi oboma Kóreami a súhlasili s obnovením rozhovorov na pracovnej úrovni, k čomu však dosiaľ nedošlo.

Trump v pondelok uviedol, že ďalšie — v poradí už štvrté — stretnutie s Kim Čong-unom by sa mohlo uskutočniť "už čoskoro", avšak pravdepodobne až potom, keď nastane pokrok v rozhovoroch na pracovnej úrovni. Agentúra Jonhap pripomína, že obe strany sa rozchádzajú v názoroch na to, k akej veľkej denuklearizácii by mala pristúpiť KĽDR výmenou za bezpečnostné záruky i zrušenie sankcií zo strany USA. KĽDR ešte začiatkom septembra vyjadrila ochotu obnoviť koncom septembra rokovania s USA. Žiadala však, aby americká strana prišla s návrhmi, ktoré sú pre ňu prijateľné.

USA veľmi pozorne sledujú situáciu vo Venezuele

Americký prezident Donald Trump v utorok v rozprave na 74. Valnom zhromaždení OSN varoval, že USA "veľmi pozorne" sledujú situáciu vo Venezuele. Tamojšieho socialistického prezidenta Nicolása Madura označil za "bábku Kuby, ktorú chránia kubánski osobní strážcovia", informovala agentúra AFP. "Čakávame na deň, kedy bude obnovená demokracia, Venezuela bude slobodná a na tejto pologuli zvíťazí sloboda," uviedol Trump.

Maduro do New Yorku tento rok neprišiel. Namiesto toho odcestoval do Moskvy, kde sa v stredu stretne s ruským prezidentom Vladimírom Putinom. V deň Trumpovho vystúpenia na pôde OSN americké ministerstvo financií zaviedlo uvalilo sankcie voči štyrom spoločnostiam — trom registrovaným v Paname a jednej na Cypre —, ktoré prepravujú ropu z Venezuely na Kubu.

Spojené štáty v januári zaviedli sankcie voči venezuelskej ropnej firme Petróleos de Venezuela (PDVSA), pripomína agentúra Reuters. Kubánske spoločnosti však pokračujú v porušovaní sankcií a dostávajú dodávky ropy z Venezuely. Americký minister financií Steven Mnuchin povedal, že Spojené štáty budú pokračovať v krokoch voči Madurovi, ktorého Washington považuje za nelegitímnu hlavu štátu podporovanú Kubou.

"Venezuelská ropa patrí obyvateľom Venezuely a nemala by byť používaná ako nástroj na vyjednávanie s cieľom podporovať diktátorov a predlžovať uzurpáciu venezuelskej demokracie," povedal Mnuchin. Maduro bol opätovne zvolený za venezuelského prezidenta 20. mája 2018. Zlá ekonomická situácia v krajine prerástla do politickej krízy, keď sa líder opozície Juan Guaidó 23. januára 2019 vyhlásil za dočasného prezidenta s odôvodnením, že opätovné zvolenie Madura nebolo legitímne. Guaidóa za dočasného prezidenta Venezuely uznalo viac ako 50 krajín vrátane USA.