Trump a Duda podpísali dohodu o obrannej spolupráci: Rozmiestnenie amerických vojakov v Poľsku

Andrzej Duda a Donald Trump

Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci

NEW YORK - Prezident USA a Poľska Donald Trump a Andrzej Duda podpísali v pondelok v New Yorku dohodu o obrannej spolupráci oboch krajín. Dohoda by mala viesť k rozmiestneniu ďalších amerických vojakov v Poľsku, informovala agentúra DPA.