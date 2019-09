Členovia ruskej delegácie sa na Valné zhromaždenie OSN nedostali: Neudelili im americké víza

Jeho hovorkyňa Marija Zacharovová v utorok pre ruské tlačové agentúry uviedla, že Moskva je "pobúrená", že členom ruskej delegácie odmietli pred každoročným VZ OSN v New Yorku, ktoré sa koná tento týždeň, udeliť americké víza. Ako uviedla, ich žiadosti vrátili naspäť s tým, že o víza požiadali príliš skoro, no vrátili im ich príliš neskoro na to, aby o ne mohli požiadať znova.

Zacharovová trvá na tom, že dané dokumenty podali v stanovenom časovom rámci. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok obvinil Spojené štáty z toho, že bránením ruským predstaviteľom v ich ceste na Valné zhromaždenie porušujú svoje medzinárodné záväzky.