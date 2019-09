Saudskoarabské ropné zariadenie zasiahli rakety vypálené z Iránu

Poskytnuté závery vytvárajú "jasnejšie prepojenie" medzi víkendovými útokmi v Saudskej Arábii a Iránom, čo môže ďalej zvýšiť napätie medzi Washingtonom a Teheránom. Hoci americké ministerstvo obrany presadzuje zdržanlivú reakciu, prezidenta Donalda Trumpa už podľa NBC News oboznámilo aj s "vojenskými možnosťami". Trump ešte cez víkend upozornil, že Spojené štáty sú po útokoch na saudskoarabské ropné zariadenia pripravené na odvetu, keď sa oficiálne určí, kto za nimi stál.

Hovorca vojenskej koalície pod vedením Saudskej Arábie, ktorá bojuje proti šiitským povstalcom v Jemene, v pondelok vyhlásil, že hoci sa k útokom hlásia jemenskí povstalci, použité zbrane pochádzali z Iránu. Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo predtým poukázal priamo na Irán s tým, že neexistujú žiadne dôkazy o tom, že by "tieto neslýchané útoky na svetový energetický systém" boli uskutočnené z územia Jemenu.

Podľa NBC News teraz predstavitelia Spojených štátov zvažujú "multilaterálne sankcie", ktoré by zaviedli so svojimi spojencami voči Iránu po útoku na hlavný závod na spracovanie ropy saudskoarabského podniku Aramco. Tento incident znížil produkciu ropy o 5,7 milióna barelov denne, čo predstavuje päť percent celosvetového objemu, upozornil spravodajský kanál.

Verziu útoku pomocou rakiet s plochou dráhou letu, ktoré boli vypálené z Iránu, priniesla v utorok aj tlačová agentúra AFP, odvolávajúca sa takisto na nemenovaného amerického predstaviteľa. Spojené štáty podľa neho zhromažďujú dôkazy o danom útoku, aby ich mohli predložiť medzinárodnému spoločenstvu, predovšetkým európskym spojencom, v rámci budúcotýždňovej rozpravy na pôde Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.

Minister Pompeo mal ešte v utorok vycestovať do Saudskej Arábie, aby prerokoval možnú odozvu na útoky. Podľa AFP to oznámil americký viceprezident Mike Pence, pričom povedal, že "to rozhodne vyzerá tak, že za týmito útokmi bol Irán". "Ako povedal prezident, nechceme s nikým vojnu, ale Spojené štáty sú pripravené. Nepochybujte o tom, že máme nabité a sme pripravení brániť naše záujmy a spojencov v danom regióne," varoval.