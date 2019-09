Motory českej firmy mali použiť v raketách pri útoku v Saudskej Arábii: Tá obvinenia odmieta

"Nemáme nič spoločné s týmto prípadom a cítime sa byť poškodení už len faktom, že nás s ním spájajú," vyjadril sa riaditeľ marketingu Marek Fiala pre agentúru The Associated Press. Dodal tiež, že v rakete sa nachádzal iný druh motora. Tvrdí to na základe analýzy fotografií, ktoré im poskytli saudskoarabské úrady.

K zodpovednosti za sobotňajší útok dronmi sa prihlásili húsíovia, no Saudská Arábia si myslí, že za ním stojí Irán, ktorý podporuje povstalcov. Teherán však obvinenia odmieta. Fiala potvrdil, že ich motory vyvážajú do viac ako desiatich krajín. "Nikdy v minulosti sme naše motory nedodali do Jemenu, Iránu alebo ich spojencom," vyhlásil.