USA si želajú mierové riešenie krízy po útokoch na ropné zariadenia, povedal Pompeo

Nastala "obrovská zhoda" v tom, že sobotňajšie útoky spáchal Irán napriek tomu, že to popiera, vyhlásil Pompeo po rokovaní s partnermi zo Saudskej Arábie a Spojených arabských emirátov (SAE) v Abú Zabí. "Nepočul som nikoho v regióne, kto by o tom na sekundu zapochyboval," povedal Pompeo novinárom. "Chceli by sme mierové riešenie. Myslím, že sme do dali najavo."

"Sme tu, aby sme vytvorili koalíciu, ktorá chce dosiahnuť mier" v oblasti Perzského zálivu, pokračoval americký diplomat. "Verím, že Irán to vidí podobne," uzavrel Pompeo. Iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf v rozhovore, ktorý vo štvrtok odvysielala televízia CNN, pohrozil vyhlásením "totálnej vojny", a to v prípade akéhokoľvek útoku zo strany Spojených štátov alebo Saudskej Arábie na Irán. Irán však podľa Zarífa dúfa, že sa vojenskému konfliktu podarí vyhnúť. Dodal, že Teherán má vôľu sadnúť si za rokovací stôl so svojimi regionálnymi súpermi Saudskou Arábiou a Spojenými arabskými emirátmi (SAE).

Zaríf v rozhovore pre CNN znova poprel akýkoľvek podiel Teheránu na víkendových útokoch na saudskoarabské ropné zariadenia, v dôsledku ktorých došlo k prudkému nárastu napätia v regióne a k zvýšeniu cien ropy. Jemenskí šiitskí povstalci sa prihlásili k útokom bezposádkovými lietadlami na dve významné ropné zariadenia v Saudskej Arábii, kde následne vznikli rozsiahle požiare. Jedno zo zasiahnutých zariadení je celosvetovo najväčším závodom na spracovanie ropy.