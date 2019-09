Dievčatku (†3) neskoro určili diagnózu: FOTO Zomrelo v náručí matky, lekári si mysleli, že má bežnú zápchu

Aoife skončila v nemocnici po tom, čo sa sťažovala na bolesť v oblasti brucha. Zo slov jej mamy vplýva, že bolesti ju sužovali od tohtoročného júna. „V priebehu troch týždňov som ju vzala na návštevu praktického lekára alebo konzultanta 11-krát. V nemocnici ležala niekoľkokrát kvôli rôznym infekciám a ťažkostiam, ale stále nám tvrdili, že trpí bežnou zápchou,“ uviedla Eilish, mama dievčatka.

Zdroj: FB/Eilish Flanagan

Užialená žena je presvedčená o tom, že ak by jej dcére určili správnu diagnózu hneď na začiatku, mohla by žiť. „Ako matka som vedela, že niečo nie je v poriadku. Lekárom som vyjadrila svoje obavy, mala totiž bolesti aj v iných častiach tela, ale doktori ju nikdy poriadne nevyšetrili,“ povedala Eilish. Ako dodala, jej dievčatko malo v dolnej časti brucha výrazný nádor, no lekári mu neprikladali dôležitosť. Skôr spochybňovali ju ako matku. „Prvú noc v nemocnici v Southend mi povedali, že ju nekŕmim správne, alebo že potrebuje častejšie cvičiť. No mala svojho koňa a skoro každý deň na ňom jazdila,“ vysvetlila Eilish.

Zdroj: FB/Eilish Flanagan

Malej pacientke spravili röntgen. Kým s mamou čakala na prevoz do nemocnice Great Ormond Street Hospital (GOSH), dozvedeli sa zdrvujúcu správu. Snímka odhalila nádor v pečeni, ktorý blokoval priechodnosť čriev. Bohužiaľ, v GOSH matke oznámili, že hoci rakovina zárodočných buniek, ktorou trpí jej dcéra, dobre reaguje na chemoterapiu, na liečbu je už „príliš neskoro“.

Aoife o pár dní neskôr zomrela v náručí svojej mamy. Stalo sa tak 7. júla v nemocnici. „Bolo to úplne nečakané. Držala som ju, pretože som vedela, že s ňou niečo nie je v poriadku. Zomrela mi v náručí,“ smúti Eilish. „Bolo už neskoro. Nedali nám spravodlivú šancu,“ dodala.

Zdroj: FB/Eilish Flanagan

Eilish nechce, aby smrť jej dcéry bola zbytočná. Preto rozhodla, že niektoré z jej orgánov a tkanín boli darované na výskumné účely. Navyše plánuje založiť charitatívnu organizáciu, ktorá sa ako jediná bude špecializovať na rakovinu zárodočných buniek. Jej cieľom bude zvýšiť informovanosť o príznakoch tejto zákernej choroby.