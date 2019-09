VIDEO Výbuch v meste Lund zranil ženu: Podľa polície to bol úmyselný čin

LUND - Mladá žena utrpela v sobotu skoro ráno vážne zranenia pri výbuchu v juhošvédskom meste Lund. Oznámila to polícia a incident označila za úmyselný. Škandinávska krajina v súčasnosti zápasí s čoraz častejším používaním výbušnín pri trestných činoch.

Žena-dvadsiatnička prechádzala o 02.30 h SELČ okolo miesta v centre mesta Lund, keď nastal výbuch. Utrpela zranenia a previezli ju do nemocnice. Policajtka Evelina Olssonová povedala pre tlačovú agentúru AFP, že "zranenia ženy sú vážne, ale neohrozujú jej život".

Explózia bola podľa polície úmyselným činom. "Máme správy, že poškodené boli okná do vzdialenosti 100 metrov," uviedla Olssonová. Dodala, že polícia začala vyšetrovanie pre "ublíženie na tele" a "ničenie majetku ohrozujúce verejnosť". Do sobotňajšieho poludnia nikoho nezatkli, ale polícia sa skontaktovala s majiteľmi malej predajne so zmiešaným tovarom, ktorá bola očividne terčom výbuchu.

Používanie výbušnín pri trestných činoch je vo Švédsku čoraz bežnejšie, pričom za prvých šesť mesiacov roka 2019 bolo nahlásených 120 takýchto prípadov. Pre porovnanie, vlani za rovnaké obdobie sa stalo 83 týchto incidentov. Štatistiku zverejnil denník Dagens Nyheter.

Švédsky minister vnútra Mikael Damberg v sobotu vyhlásil, že vláda chce zaviesť prísnejšie tresty za pašovanie a vlastnenie výbušných látok. V Lunde žije okolo 90.000 obyvateľov a nachádza sa neďaleko mesta Malmö. Je tiež sídlom Lundskej univerzity, jednej z najstarších a najväčších vo Švédsku, a má 40.000 študentov.