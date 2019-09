Muž chcel v Kyjeve vyhodiť most do povetria, zadržala ho polícia

KYJEV - Ukrajinská polícia zadržala muža, ktorý sa v stredu vyhrážal, že vyhodí do povetria most Metro v metropole Kyjev.

"Útočníka zadržalo komando. Odpor nekládol," uviedla polícia, ktorú citovala agentúra UNIAN. Polícia má v pláne obviniť muža z terorizmu. Muža identifikovali ako Oleksija Belka (42) pôvodom z Krymu. V júni tohto roka dobrovoľne odovzdal polícii jeden kilogram výbušnín.

Belko dorazil na most na bielom aute, z okna automobilu mával ukrajinskou vlajkou, strieľal do vzduchu z automatickej pušky a varoval, že sa k nemu nesmie nikto priblížiť, inak spustí streľbu a vyhodí most do povetria.

Spravodajský portál Strana.ua s odvolaním sa na svoje zdroje informoval, že muž je príslušníkom ukrajinskej vojenskej špeciálnej jednotky - operátorom poľných rádiových staníc. Tento rok ho údajne pokarhali za opustenie jednotky bez povolenia.