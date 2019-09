Desivý návrat z dovolenky: Pár sa viezol v aute, keď... FOTO od smrti ich delili centimetre

LONDÝN - Dominique Brownová (25) so svojím priateľom Aaron Campbellom (28) sa práve vrátili z dovolenky. Autom mali namierené do Denbighu v severnom Walese, kde sa chcel dať mladý muž ostrihať. Kým však dvojica stihla prísť k holičovi, došlo k incidentu, ktorý mohol mať tragické následky. Z nákladného vozidla prechádzajúceho okolo sa uvoľnil plastový schodík a narazil priamo do čelného skla ich mercedesu. Dominique, ktorá šoférovala, utrpela poranenia tváre a zlomeninu nosa.

Podľa portálu North Wales Live sa nehoda stala v pondelok okolo tretej hodiny popoludní na ceste Dyserth Road blízko dediny Meliden. Nákladné auto nezastavilo. Keď schodík prerazil čelné sklo a zasiahol Dominique, tá pravdepodobne na niekoľko sekúnd stratila vedomie alebo zostala v takom šoku, že si ani neuvedomila, čo sa deje. Spamätala sa až vo chvíli, keď začula, ako na ňu priateľ kričí, aby vystúpila.

Nakoniec jej Aaron pomohol vystúpiť a sám Mercedes triedy C dostal za krajnicu, aby do neho nenarazili ďalšie vozidlá. Vodiči niekoľkých áut zastavili, aby zistili, či dvojica nepotrebuje pomoc a privolali sanitku. Na miesto nehody sa zakrátko dostavila aj polícia. Na pohotovosti žene povedali, že mali veľké šťastie, že sú vôbec ešte nažive. Ak by totiž šoféroval mladík, ktorý je vyšší, náraz tvrdého predmetu mu mohol oddeliť hlavu.

"Navyše to bolo silné 4G sklo. Keby bolo normálne, mohli sme prísť o hlavy obaja," vysvetlila Dominique a dodala: "Našťastie v tom čase nikto nejazdil za nami, pretože by do nás zozadu narazil. Nebol to skvelý spôsob, ako zakončiť dovolenku."

Pár teraz dúfa, že sa im podarí vypátrať majiteľa nákladného auta. Podľa Dominique musel šofér vidieť, že sa niečo stalo. Polícia skúma zábery z bezpečnostných kamier, či náhodou nenarazí na podozrivé vozidlo. Aaron taktiež pridal výzvu na sociálnej sieti, či náhodou nejaký svedok nezaznamenal incident na palubnú kameru. Ak sa totiž nedopátra k vinníkovi, bude to spreplatením škody za 1400 libier (cca 1570 eur) komplikovanejšie.