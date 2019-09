FOTO Manželia po návrate z dovolenky zažili brutálny šok: Z truhly na aute trčala... preboha!

Simon Fenton (57) zaparkoval svoju škodu 4x4 na príjazdovej cewste, odomkol dom a práve vošiel dovnútra, keď začul hlasný krik svojej ženy Sally. "Vybehol som von a zbadal, ako z truhly na streche auta trčí podrážka topánky. Hneď nám došlo, že tam musí niekto byť," hovorí.

Vzápätí zo strešného boxu vyliezla aj ruka. Potom sa ozval mladík a začal rozprávať mixom lámanej holandčiny a nemčiny. Manželia vyrozumeli, že je z Egypta a má sedemnásť rokov. Privolali políciu, ktorá musela pri otváraní truhly použiť páčidlo, aby nelegálneho migranta dostala von. Následne bol zadržaný a prevezený na policajnú stanicu.

Simon sa domnieva, že mladík sa dostal do boxu v noci, keď parkovali vo francúzskom prístave Calais predtým, než trajektom odplávali do Doveru. Migrant mal zrejme komplicov, ktorí mu po vlezení do truhy pomohli s jej uzavretím a taktiež ukradli jej obsah - kameru, posteľ pre psa a topánky. Fentona zarazilo, že tínedžer sa pri odchode samoľúbo uškŕňal a očividne bol hrdý na to, čo urobil.

Miestna polícia potvrdila, že bola 31. augusta privolaná k incidentu týkajúceho sa neznámeho človeka uzavretého v strešnom boxe. "Po príchode na miesto hliadka zatkla sedemnásťročného mladíka, ktorý je podozrivý z nelegálnej migrácie. Prípad už vyšetrujú imigračné úrady," informoval hovorca. Obvinený je momentálne vzhľadom na svoj vek v starostlivosti sociálnych pracovníkov.