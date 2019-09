FOTO Drsné praktiky v egyptskom hoteli: Muž sexuálne obťažoval turistku, zamestnanci ju šokovali

HURGHADA - Veľmi zvláštne správanie predviedli podľa škótskych manželov Marka (32) a Joanny (32) Carlinovcov zamestnanci hotela Aqua Park Royal Lagoons v egyptskej Hurghade. Jeden z pracovníkov začal obťažovať ženu vo výťahu, keď sa v ňom viezla spolu s jej dvomi deťmi na raňajky. Jej muž to však nenechal len tak, zašiel dolu na recepciu a o incidente informovali personál. Ten však namiesto toho, aby zavolal políciu, zobral spravodlivosť do vlastných rúk. V kancelárii údajne páchateľa zbili a dokopali.

Štvorčlenná rodina spolu s Joanninou matkou Dorren (59) odleteli podľa informácií portálu Daily Record 17. júna z letiska v Manchestri na 10-dňovú dovolenku do Egypta. Po pár dňoch však Mark začal mať žalúdočné problémy, a tak 21. júna nešiel na raňajky, ale zostal radšej v posteli. Jeho svokra na ne odišla skôr, aby obsadila stôl a potom ju nasledovala aj Joanna s dvomi deťmi vo veku osem a štyri roky. Asi o polhodinu neskôr sa vrátil späť do izby ich syn a kričal: "Ocko, ocko, vo výťahu bol zlý muž".

Joanna uviedla, že keď nastúpili do výťahu, aby sa zviezli dolu na raňajky, stál v nich zamestnanec v uniforme a spýtal sa jej, či môže ju aj jej deti pobozkať na tvár. Keďže sa domnievala, že ide o nejakú miestnu tradíciu, dovolila mu to. Dvere sa zatvorili a výťah začal stúpať na tretie poschodie, vtedy si mal muž pritiahnuť Joannu bližšie k sebe, držal ju za zadok a chrbát a hovoril jej, aká je úžasná.

"Povedala som mu, aby prestal. Keď sa dvere na treťom poschodí otvorili, nevystúpil. Výťah začal opäť klesať a on ma stále chytal a tlačil ma, aby som ho pobozkala na pery. Syn sa mal opýtal, či som v poriadku. Kvôli mojim deťom som nechcela robiť scénu. Dvere sa otvorili na prízemí a my sme vystúpili. Bola som v šoku," opísala nepríjemný incident Joanna.

Mark to nenechal len tak a vydal sa páchateľa hľadať. Joanna násilníka zbadala v hale, bol to Egypťan, približne štyridsiatnik až päťdesiatnik a zabíjal muchy elektrickou plácačkou. Nechcela však, aby sa k nemu Mark priblížil, aby sa náhodou niečo nestalo a on neskončil vo väzení. Keď ich chlapík zbadal, otočil sa a ušiel. Mark preto zašiel na recepciu, kde zamestnancom vysvetlil, že jeho žena bola pred pár minútami napadnutá.

Potom podľa Marka prišiel hotelový manažér a zobral ho so sebou na miesto, kde sa páchateľ ukrýval. Keď ho dovolenkár identifikoval, manažér Egypťana odviedol. Potom sa dostavil manažér zodpovedujúci za bezpečnosť a spýtal sa ich, či chcú vidieť "veľkého šéfa".

"Zobrali ma do kancelárie generálneho manažéra. Vinník stál v rohu. Manažér sa ospravedlnil a požiadal nás, aby sme mu povedali, čo sa stalo. Zistili sme, že ten muž nepracuje priamo v hoteli, ale na zmluvu ako hubiteľ škodcov," uviedol Mark s tým, že následne prišiel aj bezpečnostný manažér a zamestnanci hotela začali pred nimi páchateľa mlátiť. Udierali ho a kopali, zatiaľ čo ten sa krčil na zemi.

"Kričal som, nech prestanú. Ignorovali ma. Tak som ďalej kričal a prosil ich, aby prestali," dodal. Jeho žena Joanna trpela v minulosti panickými záchvatmi a po tejto traumatickej udalosti sa u nej začali opäť prejavovať. Cestovná kancelária jej ako kompenzáciu za spôsobené utrpenie ponúkla 150 libier, neskôr sumu zvýšila na 400 libier, čo však pár znovu odmietol. Najviac ich po návrate domov rozladil fakt, že na incident nikto neupozornil políciu.