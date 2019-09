Ide tam o životy! Varuje Luboš po návrate z Tanzánie, kde ho aj s kamarátkou uniesli, neboli jediní

DODOMA/PRAHA - Cesta za africkou divočinou sa zvrtla na horor. Dvaja Česi, ktorí na sklonku augusta vycestovali do Tanzánie, boli unesení. Únosca za nich požadoval výkupné. Po tom, čo sa obrátili na konzul, zistili, že o deň skôr sa to isté stalo dvom dievčatám z Česka a ešte predtým českému páru. Bohužiaľ, únos sa nie vždy končí šťastne.

Dvaja Česi, Luboš a jeho kamarátka, mali v Tanzánii strach o holý život. Cestou na autobus ich mal v tamojšom meste Dar es Salaam niekto napadnúť a uniesť. „Dňa 29.8. sme vyrazili s kamarátkou z Viedne na dovolenku do Afriky. Cesta bola v pohode a ďalší deň sme doleteli do Dar es Salaam. Šli sme na autobus a mali sme sa dostať do prístavu, aby sme mohli ísť na Zanzibar,“ spomína na začiatok cesty Luboš.

Únoscovia od Čechov požadovali výkupné a obrali ich o všetko, čo pri sebe mali. Odcudzili im aj kreditnú kartu. „Mali sme, nešťastie, režim lietadlo a tam im nešlo zavolať do ČR. Tvrdili sme im, že nemáme roaming. Keď sme už nič nemali a oni nemohli získať výkupné, tak nás, našťastie, pustili,“ pokračuje v rozprávaní pre televíziu Nova výletník.

Kamaráti po hororovom zážitku kontaktovali veľvyslanectvo. Ujal sa ich honorárny konzul, ktorý im ponúkol aj ubytovanie, pokým im ich rodičia nezariadili nové letenky. „Dozvedeli sme sa od konzula, že deň pred nami sa to isté stalo dvom dievčatám z ČR, pred cca mesiacom sa stalo opäť to isté českému páru, samozrejme, aj s výkupným a tri mesiace predtým došlo tiež k výkupnému za český pár, ale nechcel (konzul) nám povedať, ako to dopadlo, pretože to nemalo šťastný koniec,“ opísal muž.

Luboš, ktorý zdôraznil, že konzul im údajne poskytol informáciu, že Tanzánia je nebezpečná, varuje ľudí, aby si tam dali veľký pozor. „Keď sme však hľadali informácie na internete, tak sme sa k takýmto informáciám nedostali, všade sa len píše, aké je to tam krásne. Preto by sme radi informovali spoluobčanov o tom, aké to tam je v skutočnosti. Ide o životy,“ upozornil Luboš.

Dvojica o svojom prípade informovala aj ministerstvo zahraničia. „V auguste sa odohrali dva takmer identické prípady, posledný podobný prípad v Tanzánii sa českým turistom stal tohto roka v januári. V ostatných krajinách, ktoré spadajú do zastupiteľského úradu v Nairobi (Keňa, Uganda, Rwanda, Burundi) neboli za posledných 12 mesiacov zaznamenané prípady tohto druhu, kedy by obeťami boli českí občania,“ skonštatovala Zuzana Štíchová, hovorkyňa Ministerstva zahraničných vecí ČR.