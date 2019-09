Ruských námorníkov uniesli v Guinejskom zálive piráti: Po mesiaci zajatia sa konečne dočkali

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

MOSKVA - Ruskí námorníci, ktorí boli zajatí 15. augusta pri pobreží Kamerunu, boli prepustení na slobodu a prevezení do Nemecka. Ruské ministerstvo zahraničných vecí podľa agentúry Interfax súčasne v nedeľu oznámilo, že zdravotný stav námorníkov je uspokojivý. Do Moskvy by mali pricestovať v pondelok.