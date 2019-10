Holandsko v šoku: VIDEO Rakúšan držal mladých ľudí v pivnici, polícia ho podozrieva ako nového Fritzla

Podľa rakúskeho denníka kurier.at držal Rakúšan Josef (58) v holandskej dedine Ruinerwold (provincia Drenthe) v pivnici skupinu mladých ľudí. Hovorca ministerstva zahraničných vecí vo Viedni Peter Guschelbauer v utorok večer potvrdil správy v holandských médiách s odvolaním sa na miestne orgány. Zo správ vyplýva, že muž je rodený Viedenčan a remeselník, ktorý v roku 2010 emigroval z Horného Rakúska do Holandska. Podľa holandských médií muž a skupina piatich alebo šiestich mladistvých vo veku 16 až 25 rokov čakali takmer desať rokov na údajný koniec sveta. Mladých ľudí opisujú ako „Kelderkinders“ (deti z pivnice). Muž bol zatknutý, pretože nechcel spolupracovať s políciou pri vyšetrovaní. Nové zistenia potvrdzujú, že nie je otcom mladých ľudí.

Chris Westerbeek, hostinský z dedinskej krčmy upozornil v pondelok políciu, že do baru prišiel čudný mladík s dlhými vlasmi a bradou. Ako povedal majiteľ, bol úplne zmätený. „Povedal, že utiekol a potrebuje pomoc.“ Najprv si myslel, že muž je zdrogovaný. Mladík (25) mu potom povedal, že nebol deväť rokov mimo domu a nikdy nechodil do školy. Nedôverčivý hostinský kontaktoval políciu. „Povedal, že sa volá Jan, že utiekol a potrebuje pomoc,“ uviedol Westerbeek (27) pre nemecký denník Bild. Muž vraj hostinskému vykreslil úplne zmätený scenár súdneho dňa. „Povedal, že denné svetlo je zlé. Spýtali sme sa ho, či je to kult, ale on nevedel, čo to znamená,“ povedal hostinský.

Podľa najnovších správ polície však rodina nežila v pivnici. „Keďže sme sa stretli so šiestimi ľuďmi v uzamykateľnej malej miestnosti v byte, nejde o pivnicu," uviedla polícia. Je potvrdené, že Josef B. emigroval do Holandska v roku 2010. Mal by byť Viedenčan, čo však ministerstvo zahraničných vecí zatiaľ nemôže potvrdiť. Muž výslovne žiadal, že nechce nijaký kontakt s rakúskymi orgánmi. V roku si 2010 zrejme prenajal nehnuteľnosť a farmu. Nežil tam, ale pravidelne budovy opravoval. Podľa majiteľky domu sa správal nenápadne a pravidelne platil nájomné. Neskôr zostal na majetku a zabezpečoval potreby rodiny. To, či B. rodinu - ako sa pôvodne predpokladalo - uväznil, nie je zatiaľ možné potvrdiť. Pracoval ako drevár a v súčasnosti prevádzkuje najmenej jednu spoločnosť v holandskom meste Meppen. „Tento muž bol vždy taký agresívny,“ hovorí jeden z miestnych. „Prišli ste iba na dvor a on vás hneď poslal preč. Sledoval všetko ďalekohľadom.“ V dedine bol známy iba ako „Rakúšan Josef“, cituje televízia RTV Drenthe ďalšieho obyvateľa. „Voláme ho tak, pretože prišiel z Rakúska.“

Podľa najnovších správ polície sa dá prakticky vylúčiť, že deti nemali žiadny kontakt s inými ľuďmi. 25-ročný mladík, ktorý sa objavil v krčme, zverejnil fotografie z nočného Ruinerwoldu vo svojom profile na Facebooku. Nie je známe, či v noci putoval sám. Údajne bol aktívny online na Facebooku, Twitteri, Instagrame a LinkedIne minimálne od mája 2019. Mnoho jeho príspevkov je šifrovaných. V príspevkoch na Twitteri nabáda ľudí, aby rozvíjali svoj potenciál, iné sa týkajú klimatických zmien. Muž tiež uverejnil video o Grete Thunbergovej. A zrejme sa postaral o reklamu firmy Josefa B. na Facebooku.

„Nie je jasné, či tam boli dobrovoľne,“ uviedla v stredu holandská polícia. Na registračnom úrade o rodine nevedeli. Polícia tiež nevedela povedať, prečo rodina žila na farme. Holandské médiá informujú, že čakali na „koniec sveta“. Holandská polícia to necháva otvorené. Príspevky mladého muža (25) na sociálnych médiách určite nenaznačujú, že čakal na koniec sveta. Existujú nejaké paralely s rakúskym prípadom Fritzl, v ktorom muž roky väznil a znásilňoval svoju dcéru? Ľudia v Holandsku žijú izolovaní už roky, zúčastnená osoba sa volá krstným menom Josef a je Rakúšan. V súčasnosti však všetko naznačuje, že nikto v obci nevedel o skrytých ľuďoch.

Polícia zatiaľ nechcela poskytovať informácie o presných životných podmienkach a zdravotnom stave rodiny. Vyšetrovanie je však v plnom prúde. Podľa niektorých správ z miestnych médií ležal otec mladých ľudí v posteli – pred niekoľkými rokmi bol postihnutý mozgovou príhodou. Holandské médiá informujú, že polícia objavila za veľkou debnou v obývacej izbe schodisko, ktoré viedlo do pivnice, kde skupina žila.

Zdroj: TASR/AP/RTL Netherlands

V dedine o ničom netušili

Ľudia z obce s 2 800 obyvateľmi sú šokovaní. „Naozaj som o tom netušil,“ uviedol dedinčan Jans Keizer pre RTV Drehnte. Povedal, že stále vídal na farme iba jedného muža. „Brána na jeho prístupovom mostíku bola vždy zamknutá, nikdy nevyšli na dvor. V jednu noc sme sa so susedom pokúsili porozhliadnuť sa tam. No potom sme zbadali, že na strome visí kamera, tak sme sa radšej vrátili.“

Obec o rodine nevedela nič. Farma je ukrytá za stromami a stojí asi 200 metrov od kraja dediny, patrí k nej veľká zeleninová záhrada, koza a husi. Rodina si teda z veľkej časti vedela zabezpečiť živobytie. Je možné, že bola celé roky sebestačná. Kde bola ich matka, doteraz nie je známe. Podľa rôznych správ už mala zomrieť. Tiež nie je známe, či s deťmi v pivnici žil ich biologický otec a či Josef, Rakúšan tých ľudí prinútil, aby žili v pivnici. Šokovaný starosta obce De Molden sa dozvedel, že niektoré deti dokonca ani neboli zaregistrované v obecnej matrike. Najmladšie dieťa má 16 rokov.