Obrovský úlovok gréckej polície: Zadržali únoscu lietadla, ktorý bol 30 rokov na úteku

K zadržaniu 65-ročného muža došlo vo štvrtok na ostrove Mykonos, uvádza sa vo vyhlásení polície. Podľa agentúry Athens News Agency, polícia muža zadržala počas pasovej kontroly na výletnej lodi. Muž v piatok predstúpil pred príslušného prokurátora, ktorý nariadil jeho vzatie do väzby, a to až do vydania do Nemecka, kde naňho ešte v roku 1987 vydali európsky zatykač za únos lietadla a únos skupiny osôb.

Grécke médiá spresnili, že zadržaný bol zapletený do únosu lietadla spoločnosti TWA, ku ktorému došlo 14. júna 1985. Lietadlo letelo z Káhiry do San Diega so zastávkami v Aténach, Ríme, Bostone a Los Angeles. K únosu došlo krátko po štarte v Aténach. Pilot lietadla John Testrake bol následne 17 dní nútený križovať Stredozemie - od Bejrútu po Alžír a späť -, pričom trikrát pristál v Bejrúte, až potom mu konečne umožnili definitívne pristáť.

Na palube lietadla bolo 153 cestujúcich a členov posádky, ktorých únoscovia prepúšťali na slobodu po skupinách. Jedného z cestujúcich, 23-ročného potápača amerického námorníctva Roberta Stethema, však únoscovia počas zastávky v Bejrúte surovo zbili, strelili do hlavy a jeho telo vyhodili na pristávaciu plochu.

Grécke médiá pripomenuli, že spomínaného Libanončana zatkli v Nemecku dva roky po únose. Neskôr ho však vymenili za dvoch Nemcov, ktorých uniesli v Bejrúte. Od tej doby bol tento dnes 65-ročný muž na úteku.