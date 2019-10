VIDEO Brutálny útok počas jarmoku má na svedomí špičkový slovenský kickboxer (27): Spolu s otcom dobili mladíka

"K bezdôvodnému útoku na 31-ročného muža zo Starej Ľubovne došlo 28. septembra v nočných hodinách počas Ľubovnianskeho jarmoku na ulici Garbiarskej. Útočníci ho rukami opakovane udierali do hlavy i tela. Neprestali ani po tom, ako napadnutý muž spadol na zem. Tam po ňom jeden z útočníkov nakoniec ešte dupol nohou. Napadnutý muž po tomto útoku stratil vedomie. Z dôvodu viacerých zranení, ktoré utrpel, musel byť hospitalizovaný v nemocnici," informovala v piatok hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová s tým, že násilníci boli zadržaní v stredu krátko po polnoci.

Podľa TV JOJ ide o majstra Slovenska v boxe, vicemajstra v kickboxe a držiteľa prestížnych európskych titulov, a jeho otca. Mal to byť práve mladík, kto do bezmocného muža na zemi ešte kopol. Takéto správanie absolútne nekorešponduje so športovcom, ktorý by mal ísť práveže ostatným príkladom a podľa toho sa aj riadiť. Ani vo svete profesionálneho športu by mu takýto zákrok neodpustili.

Napadnutý mladík leží v ľubovnianskej nemocnici a je vážne zranený, pri bitke mu násilníci pomliaždili hrudnik i brucho a natrhli tkanivo pečene. "Momentálne je pacient stabilizovaný a predpokladáme dĺžku jeho hospitalizácie na 4 až 6 týždňov," informoval Milan Knapík z ľubovnianskej nemocnice.

Zadržaná dvojica bola v piatok predvedená pred sudkyňu ľubovnianskeho okresného súdu. "Súd neprijal ponúknutú peňažnú záruku, ani sľub obvinených a rovnako nenahradil väzbu dohľadom probačného a mediačného úradníka. Rozhodnutie okresného súdu nie je právoplatné a vo veci bude rozhodovať krajský súd," povedala hovorkyňa Ivana Petrufová. Nateraz idú teda otec so synom do väzby a mladík asi tak skoro znovu trénovať nebude.