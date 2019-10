Holandskí bratia, ktorí v Prahe zbili čašníka, si vypočuli verdikt súdu: FOTO Surový útok oľutovali

Bratia Armin (29) a Aräsh (32) Nahviovci z Holandska si za surový útok na čašníka v centre Prahy si za múrmi väznice odsedia päť a pol roka, resp. päť rokov. V utorok (15.10.) o tom rozhodol Vrchný súd v Prahe, ktorý zmenil aprílový verdikt pražského mestského súdu. Pôvodne si mal Armin Nahvi odpykať šesť rokov. Informoval o tom server Novinky.cz.

Súrodenci sa vyjadrili k čašníkovmu zraneniu. „Čas nie je možné vrátiť, chcel by som sľúbiť, že nebudem utekať pred akýmikoľvek povinnosťami, ktoré mám. Zmierim sa s trestom, ktorý dnes (15.10.) dostanem,“ povedal Armin na konci jednania. „Nikdy som nemal v úmysle niekoho zabiť alebo vážne zraniť. Nebol som schopný kočírovať svoje emócie, a bol som pod vplyvom, konal som impulzívne. Chcel by som požiadať súd o férovú šancu, aby som mohol napraviť svoje chyby, ktoré som urobil, a znova by som chcel využiť tejto príležitosti, aby som sa mohol ospravedlniť poškodenému pánovi a ľuďom tu, v Českej republike. Úprimne ľutujem svoje správanie, a už to nikdy nezopakujem,“ dodal jeho starší brat.

Súrodenci spočiatku čelili obžalobe z pokusu o vraždu

Nahviovci boli pôvodne obžalovaní z pokusu o vraždu. Prvostupňový súd ale dospel k jednoznačnému záveru, že išlo o ťažké ublíženie na zdraví. Zároveň im uložil desaťročný trest vyhostenia z republiky a povinnosť zaplatiť napadnutému odškodné vo výške 1,8-milióna korún (cca 69 705 eur).

Proti rozhodnutiu súdu podali odvolanie obaja bratia aj štátna zástupkyňa. Tá trvala na tom, aby boli súrodenci odsúdení za pokus o vraždu, za ktorý by mali dostať trest na spodnej hranici trestnej sadzby, ktorá by v tomto prípade predstavovala desať až osemnásť rokov. Prípadne, pokiaľ by odvolací súd jej návrh na prekvalifikovanie činu neprijal, navrhovala tresty obom bratom zvýšiť o tri roky. „Nijaký z dôkazov nedokazuje, že (obžalovaní) chceli poškodeného usmrtiť,“ podotkol Arminov obhajca Martin Vlček.

Krvavá bitka v centre českej metropoly

Bratia Nahviovci sa 21. apríla 2018 spolu s ďalšími piatimi Holanďanmi pobili s obsluhou reštaurácie Polpo v Prahe. Čašník skupinu siedmich mužov upozornil, že na terase reštaurácie nemôžu popíjať vlastný alkohol. Útočníci ho zvalili na zem, začali ho biť päsťami a kopali do neho. Keď zostal bezvládne ležať na zemi, z miesta utiekli. V nemocnici sa napadnutý muž prebral až po niekoľkých dňoch. Prekonal dve operácie.

Holanďanov zadržali policajti niekoľko dní po útoku na pražskom letisku, päť obvinili a zvyšných dvoch prepustili s tým, že sa konflikt snažili skôr upokojiť. Trom obvineným uložil Obvodný súd pre Prahu 1 trestným príkazom osemmesačné podmienky, na päť rokov ich tiež vyhostil z krajiny.

Zvyšných dvoch, Armina a jeho brata Aräsha, ktorých polícia považuje za hlavných aktérov napadnutia, poslal súd do väzby.