Zamestnanci sa viac ako dva dni nevedeli dostať do kancelárie: Z dôvodu na FOTO pôjdete do kolien

Najpoužiteľnejšia sa zdala rada vyvŕtať dieru do dverí alebo do steny, alebo niečo prestrčiť medzerou vo dverách a dáždnik odsunúť. Ale nič nefungovalo, povedal novinárom Mike Ponticelli, jeden zo zamestnancov. "V súboji padli moje dva vešiaky na šaty. Naozaj si cením všetky nápady na twitteri, ale skúšali sme ich márne," dodal.

My friend’s entire company is locked out of their WeWork office because an umbrella fell, jamming the door.



No one can figure it out. It's been like this for 2 days.