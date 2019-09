Migranti stále utekajú z Afriky do Európy: Pobrežná stráž ich zadržala pri Líbyi

SABRÁTA - Líbyjská pobrežná stráž zadržala pri pobreží Líbye 108 migrantov smerujúcich do Európy. Informovala o tom v utorok agentúra AP.

Hovorca pobrežnej stráže Ajjúb Kásim povedal, že gumové plavidlo s migrantmi z oblasti Afriky a Blízkeho východu, medzi ktorými bolo 13 žien a sedem detí, zastavili v pondelok západne od pobrežného mesta Sabráta na severozápade Líbye.

Sabráta je jedným z hlavných východiskových bodov pre prevažne afrických migrantov, ktorí sa vydávajú na nebezpečnú plavbu do Európy cez Stredozemné more. Zaisteným migrantom podľa Kásima poskytli humanitárnu a zdravotnú pomoc a potom ich previezli do utečeneckého tábora v meste Záwíja.

Líbya sa dostala do chaosu po povstaní z roku 2011, keď bol zvrhnutý dlhoročný diktátor Muammar Kaddáfí. V posledných rokoch sa krajina stala hlavnou tranzitnou trasou pre migrantov, väčšinou Afričanov, ktorí sa snažia po mori dostať do Európy.