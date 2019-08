Hurikán Dorian zosilnel, v pondelok zasiahne Floridu: Trump zrušil návštevu Poľska

Zdroj: SITA/NASA via AP

MIAMI - Hurikán Dorian, ktorý smeruje k pobrežiu amerického štátu Florida, zosilnel a preradili ho do druhej z piatich kategórií. Tlačová agentúra AP to uviedla v piatok s odvolaním sa na údaje amerického Národného centra pre hurikány (NHC) so sídlom v Miami.