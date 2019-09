Katastrofa na Bahamách: VIDEO Hurikán Dorian ide k pobrežiu Južnej Karolíny, miliónová evakuácia

Nariadená evakuácia vojde do platnosti dnes o 12:00 miestneho času (18:00 SELČ). Prevádzka na diaľnici bude upravená, aby sa ľudia mohli dostať z pobrežia do vnútrozemia rýchlejšie. Opatrenie sa bude týkať približne 830.000 ľudí, pričom mnohí z nich sa budú musieť evakuovať už štvrtýkrát za uplynulé štyri roky. „Domnievame sa, že dokážeme zabezpečiť, aby všetci prežili,“ uviedol guvernér Južnej Karolíny McMaster.

Zdroj: SITA/AP

Oko hurikánu Dorian sa podľa amerického Národného strediska pre hurikány (NHC) bude od stredy posúvať paralelne k pobrežiu Južnej Karolíny. Malá odchýlka v predpovedi by ale podľa agentúry AP mohla znamenať, že štát zasiahne veľmi silný vietor.

Evakuované má byť aj pobrežie Georgie. Opatrenie, ktoré nariadil guvernér Brian Kemp, by takisto malo začať platiť okolo poludnia miestneho času. V oblasti podľa agentúry AP žije zhruba 540.000 ľudí.

Povinne sa budú tiež musieť evakuovať obyvatelia záplavových častí Floridy a ľudia žijúci v karavanoch. Nariadenie sa týka Palm Beach a Daytona Beach. Dobrovoľná evakuácia tiež platí v niektorých častiach severnej Floridy.

Podľa súčasnej predpovede bude zasiahnuté iba východné pobrežie Floridy, čo znamená, že sa tamojší obyvatelia budú pravdepodobne presúvať na západ. Aj napriek nariadenej evakuáciu sa zatiaľ na cestách netvorili väčšie kolóny. Guvernér Ron DeSantis vyzval obyvateľov, aby sledovali predpoveď počasia a dôkladne sa pripravili.

Hurikán Dorian v nedeľu zosilnel na piaty, teda najvyšší stupeň, a zasiahol severnú časť súostrovia Bahamy. Sprevádza ho vietor s rýchlosťou takmer 300 kilometrov za hodinu, ktorý na bahamskom ostrove Great Abaco odnášal strechy a strhával elektrické vedenie.

Trasa hurikánu sa neustále upresňuje. Pôvodné projekcie predpokladali, že zasiahne americkú pevninu, tie novšie uvádzajú, že po prechode cez Bahamy naberie hurikán severný a následne severovýchodný kurz a že jeho stred zostane nad morom.

As #HurricaneDorian reached Category 5 status on the Saffir-Simpson Hurricane Wind scale, data indicates that the storm now has maximum sustained winds near 175 mph and wind gusts over 200 mph. For the latest updates, visit our @NASAHurricane blog: https://t.co/yJNZH4hAyG. pic.twitter.com/Ci4ZSMhrYV