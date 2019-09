Hurikán Dorian udrel na Bahamy s rýchlosťou vetra 295 km/h, hrozia katastrofické následky

20:21 Hurikán Dorian udrel v nedeľu na severnú časť súostrovia Bahamy. Dorian dosiahol maximálnu rýchlosť vetra 295 kilometrov za hodinu, preradili ho do piatej, najvyššej kategórie. Americké Národné centrum pre hurikány (NHC) so sídlom v Miami uviedlo, že Dorian je dosiaľ najsilnejším zaznamenaným hurikánom na severozápade Bahám. NHC varovalo, že Dorian predstavuje "život ohrozujúcu situáciu" s rizikom "extrémneho ničenia".

Violent winds from Hurricane Dorian lash Marsh Harbour in the Bahamas. Hurricane Dorian has since made landfall as a catastrophic Category 5 storm, bringing potentially life-threatening storm surge and flash flooding. https://t.co/63nNDBBUjV pic.twitter.com/RLLeXP4U5a

V prípade, že zasiahne pevninu, môže hurikán takej sily napáchať rozsiahle škody. Najohrozenejšie sú teraz Bahamy.

NEW: #Dorian is now a category 5 #hurricane with 160 mph sustained winds. The eyewall of this catastrophic hurricane is about to hit the Abaco Islands with devastating winds. Next advisory: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/oFspgN0XbT