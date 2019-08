Ukrajinského režiséra Sencova previezli na Sibír: Údajne plánoval teroristický čin

Zdroj: TASR

MOSKVA - Ukrajinského filmového režiséra Oleha Sencova, ktorý si v Rusku odpykáva 20-ročný trest za údajné plánovanie teroristických činov, vo štvrtok previezli zo väzenského tábora na Sibíri do väzenia v Moskve. Píšu to ruské tlačové agentúry TASS a Interfax odvolávajúc sa na zdroje oboznámené so situáciou, ktoré si neželali byť menované.