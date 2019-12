Oleh Sencov o Putinovom režime: Je odsúdený na pád, Rusi sú pasívnejší ako Ukrajinci

BRATISLAVA - Ukrajinský režisér Oleh Sencov, ktorého v septembri prepustili z ruského väzenia, po Majdane na Ukrajine veril, že podobná vlna protivládnych protestov vznikne aj v Rusku. Hoci počas pobytu vo väzení pochopil, že Rusi sú pasívnejší ako Ukrajinci a v ich krajine vznikol omnoho silnejší policajný štát, stále je presvedčený o tom, že Putinov režim je odsúdený na pád. Sencov to vyhlásil v piatok v rozhovore.

"Keď som sa dostal do ruského väzenia, ja som doslova čakal, že v Rusku sa začne revolúcia, pretože som mal možnosť uvidieť, ako žijú Rusi - aké strašné to je," uviedol Sencov. Režisér dodal, že keď pochopil, aký silný policajný štát vznikol u východného suseda Ukrajiny, nedokázal si najprv vysvetliť, "prečo Rusi ešte nepovstali", hoci Ukrajinci sa postavili proti omnoho menšiemu útlaku.

Počas svojho pobytu v ruskom väzení mal podľa svojich slov možnosť uvidieť na vlastné oči, "ako sa ruský národ líši od Ukrajincov". "Sú (Rusi) pasívnejší, nechcú sa podieľať na fungovaní svojho štátu, lebo neveria, že môžu niečo zmeniť. Zároveň majú stále imperiálne ambície. Chránia si pamäť minulých čias, keď ešte existovali ruské impérium a Sovietsky zväz a oni tam boli hlavní. Chcú sa do tej éry vrátiť," spresnil Sencov. Poukázal zároveň na to, že práve ruský prezident Vladimir Putin im dáva pocit, že takýto návrat do minulosti je možný. "Hrá (Putin) na ich city a oni ho podporujú – síce nie všetci, ale mnohí," dodal.

Je systém Janukoviča a Putina podobný?

Bývalý režim ukrajinského prezidenta Viktora Janukoviča a režim, ktorý vládne v Kremli, nepovažuje režisér za podobné. "Putin je z FSB, preto vytvoril systém prísne vertikálnej moci, kde tajná služba riadi všetky aspekty života. Ovláda médiá, biznis, politické strany aj mimovládny sektor," uviedol.

Naopak, Janukovič bol podľa jeho názoru skôr "podnikateľ, ktorý zarábal peniaze", pričom budovanie policajného štátu ho veľmi nezaujímalo. "On to nielenže nechcel robiť, ale ani to nevedel. Rozmýšľal inak (ako Putin), pre neho bolo hlavné zarobiť peniaze a žiť v luxuse. Putin je omnoho ambicióznejší," podotkol Sencov. Aj vďaka týmto rozdielom v lídroch a národnom charaktere v porovnaní s Rusmi dokázali Ukrajinci "poslať Janukoviča späť Putinovi", povedal.

Sencov je však naďalej presvedčený o tom, že režim, ktorý vybudoval Putin, čaká skôr či neskôr pád. "Pod zabetónovanou podlahou policajného cárstva kypí láva... pretože (ruský) ľud je už veľmi nespokojný a jedného dňa to prekypí," uviedol s tým, že je ťažké prognózovať, kedy sa to stane. "Aj zemetrasenie vieme predpovedať len hodinu pred tým, ako k nemu dôjde," dodal.

Zdroj: TASR - Michal Svítok

Hladovka mu spôsobila problémy

Režisér Sencov bol najznámejším ukrajinským väzňom v Rusku, bol väznený na Sibíri, vo väzenskom tábore v blízkosti mesta Labytnangi. Na Sencovovo okamžité prepustenie vyzývali Rusko mnohé osobnosti kultúry a ľudskoprávni aktivisti, ako aj Európsky parlament, ktorý mu udelil vlani Sacharovovu cenu za slobodu myslenia.

Dňa 14. mája 2018 začal Sencov hladovku, ktorou chcel dosiahnuť prepustenie všetkých ukrajinských politických väzňov z ruských väzníc. Stravu neprijímal 145 dní. Protest ukončil 6. októbra 2018 po hrozbách vedenia väznice a lekárov, že pristúpia k nútenému podávaniu výživy. Počas protestnej hladovky Sencov schudol 20 kilogramov a oslabil si zdravie - začal mať problémy so srdcom, mozgom, žalúdkom, pečeňou, obličkami i črevami.