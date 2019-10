Francúz skončil v rukách polície: Choré správanie, zvolal míting na podporu teroristu

Polícia zadržaného Hadamu Traorého vypočúva na základe podozrenia, že sa dopustil zastrašovania verejného činiteľa, vyhrážal sa útokom a schvaľoval terorizmus. Zhromaždenie sa malo konať na Traorého podnet vo štvrtok pred domom páchateľa Mickaëla Harpona v meste Gonesse v departemente Val-d'Oise v oblasti Ile-de-France.

Traoré tento svoj zámer oznámil prostredníctvom videa na sociálnych sieťach. Jeho plány vyvolali ostrú kritiku naprieč celým politickým spektrom. Politici žiadali rezort vnútra a príslušné orgány, aby zhromaždenie zakázali. Zákaz neskôr oznámil francúzsky minister vnútra Christophe Castaner prostredníctvom svojho konta na sociálnej sieti Twitter. Uviedol, že zamýšľané "zhromaždenie na podporu vraha je zhanobením a urážkou pamiatky našich policajtov".

Traoré vo svojom videoposte na sociálnej sieti Facebook vyhlásil, že jeho cieľom bolo "inak komunikovať o Mickaëlovi, ktorý nie je žiadnym teroristom." Dodal, že ak by niekto chcel tvrdiť, že Harpon bol terorista ovplyvnený náboženskými dogmami, "napľujem mu do tváre". Vyhlásil tiež, že "všetky perzekvované komunity by mali spoločne viesť vojnu proti politikom a médiám, a to počínajúc štvrtkom", na ktorý naplánoval akciu v meste Gonesse.

Harpon bol v posledných mesiacoch pred útokom vo veľmi úzkom kontakte s moslimským kazateľom, ktorého pre jeho salafistické zameranie monitorovali aj francúzske tajné služby. Zdroje medzi vyšetrovateľmi však uviedli, že nič nenasvedčuje tomu, že tento kontakt nejako urýchlil, že Harpon prešiel k činu. Pri svojom útoku Harpon na smrť dobodal troch policajtov a administratívnu pracovníčku.