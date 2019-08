Krvavá dráma v Prahe: Matka mala dobodať synčeka (†9), desivé FOTO podozrivej, celá od krvi

Žena bola celá od krvi. Sama sa totiž mala pokúsiť o samovraždu. Incident sa odohral v pražskej mestskej časti Brěvnov.

Údajný pokus o samovraždu

Na mieste zasahovali v pondelok popoludní všetky záchranné zložky. "Policajti bohužiaľ po svojom príjazde na miesto našli deväťročného chlapca, ktorý utrpel bodné zranenia, a ktorý nejavil známky života," priblížili na stránke Týdeník policie. Aj napriek obrovskej snahe policajtov, ktorý sa chlapca ešte pokúšali oživiť, bolo všetko márne. Lekár musel skonštatovať smrť.

Podľa informácií portálu Blesk chlapček len nedávno oslávil narodeniny. Bodné rany mal mať v hrudníku.

Pri bezvládnom tele našli aj spomínanú 37-ročnú ženu, jeho matku. Taktiež bola zranená. "Podľa polície sa pokúsila o samovraždu, pričom utrpela taktiež bodné rany," znelo na spomínanom webe. Žena skončila v rukách záchranárov a za asistencie polície neskôr v nemocnici. Z hrôzostrašného zločinu majú zástupcovia zákona podozrievať práve zranenú matku.

Prípad rieši kriminálka

Miesto, kde sa odohrala nenávratná tragédia, ihneď uzavrela polícia. Spoza policajných pások verejnosť nemo hľadela na to, čo sa stalo. Doraziť musela aj odchytová služba, v ktorej rukách skončil vydesený psík pobehujúci po byte. Nakoniec si však nemého svedka odviezol jeden z rodinných príslušníkov.

"Prípad na mieste prevzali kriminalisti z 1. oddelenia SKPV KŘP hlavného mesta Prahy. Okolnosti celej udalosti sú predmetom ďalšieho vyšetrovania," uzavrela polícia.

Bola sympatická, krviprelievanie si nevedia vysvetliť

Susedia sa zhodli, že nič nenasvedčovalo tomu, že by rodina mala nejaké problémy. Pre Blesk uviedli, že žena sa so synom na miesto presťahovala len nedávno. Nik nevidel, že by po boku dvojice žil aj nejaký muž. "Bola sympatická, milá a krásna. Chlapec bol múdry a možno až príliš zvedavý, prišlo mi, že vo mne vidí babičku," povedala susedka Zuzana, ktorá zhodnotila, že mladá žena sa správala ako ukážková mamina. To, čo sa stalo, bol pre ňu práve preto šok.

Krvavú drámu v byte ako prvá uvidela Davidkova skutočná babička, matka zranenej ženy. "Zavolajte políciu!", skríkla zúfalo podľa susedky. Čo teda mohlo byť príčinou tragédie a či skutočne chlapčeka zavraždila jeho matka, preukáže až vyšetrovanie. To prevzal známy vyšetrovateľ Jozef Mareš. Žena údajne ešte nebola schopná vypovedať a stále je v nemocnici, stanovená zatiaľ nemala byť ani právna kvalifikácia skutku.

Zdroj: Týdeník Policie

