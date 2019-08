Summit G7 sprevádzajú protesty: Vo francúzskom Biarritzi Trump obedoval s Macronom

Keďže protesty priamo v mieste konania summitu sú zakázané, tisíce ľudí sa vydali na úradmi povolený protestný pochod zhruba 30 kilometrov južne od mesta Biarritz smerom k Hendaye - obci ležiacej na hraniciach so Španielskom a španielskemu mestu Irún. Niektorí z davu ľudí niesli podľa reportéra AFP červeno-bielo-zelené vlajky pohraničného regiónu Baskicko. Podľa jeho slov sa na proteste zišli antikapitalisti a environmentálni aktivisti, ako i niekoľko desiatok prívržencov francúzskeho protivládneho hnutia žltých viest.

V nasadení je 13.000 policajtov, ktorí kontrolujú situáciu. Ako oznámila polícia, v piatok večer jej zložky zadržali neďaleko Hendaye 17 osôb. Ako uvádza na svojej webovej stránke nemecký týždenník Spiegel, v piatok večer ohňostroje zranili v obci Urrugne, vzdialenej približne 20 kilometrov od Biarritzu, štyroch policajtov. Spiegel pripomenul, že skupiny odporcov globalizácie a členovia viacerých neziskových organizácií už v polovici týždňa začali s "protisummitom".

Ako uviedol Michael Tellmann z organizácie Netzwerk Attac, kritickej voči globalizácii, štáty G7 sú hlavnými zodpovednými za dôsledky "neoliberálnej deregulácie", za zväčšujúcu sa priepasť medzi bohatými a chudobnými, za privatizáciu verejných služieb či finančnú krízu. Do Biarritzu okolo obeda prileteli aj americký prezident Donald Trump spolu s manželkou Melaniou Trumpovou, ako i japonský premiér Šinzó Abe. Trump pricestoval najprv do Bordeaux a tam prestúpil do iného, menšieho lietadla Air Force One, aby sa tak presunul priamo do Biarritzu.

Tusk: Summit G7 bude ťažkou skúškou jednoty a solidarity

Tohtoročný summit lídrov skupiny G7 bude "náročnou skúškou jednoty a solidarity". Po príchode do letoviska Biarritz na juhozápade Francúzska, kde sa v sobotu schôdzka skupiny najrozvinutejších krajín sveta začína, to vyhlásil predseda Európskej rady Donald Tusk. Informovala o tom agentúra AP. Varoval najmä pred obchodnými vojnami medzi krajinami G7, ktoré by podľa neho mohli viesť ku globálnej recesii. Medzi ďalšie hrozby patrí zmena klímy a technológia, ktorá sa vyvíja rýchlejšie ako schopnosť regulovať ju. Podľa jeho slov môže byť tento summit poslednou príležitosťou na obnovenie jednoty medzi krajinami G7.

"Stále nie je istota, či bude skupina schopná nájsť spoločné riešenia - a globálne výzvy sú dnes skutočne vážne - alebo či sa bude sústrediť na nezmyselné spory medzi sebou," uviedol Tusk na tlačovej konferencii v Biarritzi. Tiež varoval, že Európska únia pristúpi k odvetným opatreniam, ak Spojené štáty uvalia clá na francúzske víno. Americký prezident Donald Trump totiž pred odletom do Biarritzu pohrozil ďalšími clami na francúzske vína, čím reagoval na rozhodnutie Francúzska zdaňovať veľké technologické spoločnosti. "To posledné, čo potrebujeme a chceme, je konfrontácia s naším najlepším spojencom, Spojenými štátmi," uviedol v tejto súvislosti Tusk.

Predseda Európskej rady tiež odmietol návrh Trumpa, aby Rusko dostalo ponuku opätovne sa pričleniť ku skupine G7. Čo sa týka obchodnej dohody Mercosur medzi Úniou a juhoamerickými štátmi, Tusk uviedol, že podľa neho je ťažké si predstaviť jej ratifikáciu v európskych krajinách, keď "brazílska vláda umožňuje ničenie zelených pľúc planéty Zem". Dodal, že EÚ je pripravená poskytnúť finančnú pomoc v boji s ničivými požiarmi v amazonskom dažďovom pralese.

Johnson určite nechce zostať v pamäti ako pán "Bez dohody"

Predseda Európskej rady Donald Tusk v sobotu po príchode na víkendový summit krajín G7 do francúzskeho mesta Biarritz vyhlásil, že s Britániou nebude spolupracovať na odchode z Európskej únie bez dohody. Uviedol, že nový britský premiér Boris Johnson by sa určite nechcel do dejín zapísať ako pán "Bez dohody" (Mr. "No Deal"). Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.

EÚ je podľa Tuska "ochotná vypočuť si názory, ktoré sú operatívne, realistické a prijateľné pre všetky členské štáty Únie, vrátane Írska". Johnson, ktorý sa tento týždeň stretol s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou aj francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, uviedol, že rokovania síce postupujú, no nebude jednoduché presvedčiť EÚ.

Britský premiér chce totiž s EÚ uzavrieť novú dohodu, pretože nesúhlasí so znením tej, ktorú s Bruselom uzavrela jeho predchodkyňa v úrade Theresa Mayová. Na dohode mu prekáža najmä práve tzv. írska poistka. Predstavitelia EÚ opakovane vyhlasujú, že táto dohoda sa už otvárať nebude.

Na základe tzv. írskej poistky by pre Severné Írsko po odchode Británie z EÚ dočasne platili odlišné podmienky obchodovania s EÚ než tie, ktoré by sa týkali zvyšku Spojeného kráľovstva. Tento "záložný plán" pre Írsko však nie je časovo ohraničený a veľká časť britských zákonodarcov ho vníma ako pascu, ktorá ich krajinu navždy zviaže obchodnými pravidlami Únie a znemožní Londýnu uzatvárať samostatné obchodné dohody s partnermi vo svete. Ak však Británia odíde z EÚ bez dohody 31. októbra, čo Johnson pripúšťa ako realistickú alternatívu, írska poistka do platnosti nevstúpi.